Военные власти Карабаха вновь сообщают о нарушении режима прекращения огня с азербайджанской стороны

«2 марта и в ночь с 2 на 3 марта подразделения Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные на оккупированных территориях Аскеранского, Мартакертского и Мартунинского районов Арцаха [Нагорного Карабаха - ред], нарушили режим прекращения огня с применением стрелкового оружия», — сообщили в Армии обороны НК.

По данным армянской стороны, пострадавших нет.

Отмечается, что Армия обороны сообщила о нарушении режима прекращения огня командованию дислоцированных в регионе российских миротворческих сил.

«В настоящее время ситуация на линии соприкосновения относительно стабильна», - говорится в сообщении.

Баку пока не отреагировал на заявления из Степанакерта.

Отметим, что во вчерашнем официальном отчете Минобороны РФ о действиях российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе говорится, что российские миротворцы в течение минувших суток зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе Карабаха, пострадавших нет. В сообщении не уточняется, какая сторона допустила нарушение.