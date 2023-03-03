Луис Боно посетит страны Южного Кавказа на следующей неделе – пресс-секретарь Госдепа США

Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс в ходе брифинга 2 марта.



«Мы ожидаем, что это будет первая из регулярных поездок во все три страны Южного Кавказа. Г-н Боно планирует встретиться с высшими руководителями, чтобы поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и нашу твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии. В рамках своего визита он посетит все три страны Южного Кавказа. Он поедет и в Баку, и в Ереван, и в Тбилиси, в таком порядке», - отметил Прайс.



По словам пресс-секретаря Госдепа, это даст Боно возможность развивать результаты встречи между госсекретарем США, премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, состоявшуюся на полях Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля.

«Мы, как это было отмечено по завершении этого трехстороннего взаимодействия, воодушевлены недавними усилиями Армении и Азербайджана по продуктивному участию в мирном процессе. И Г-н Боно помогает – надеется, что сможет развить эти усилия и увидеть, что этот прогресс продолжится. Во всех трех этих городах г-н Боно подчеркнет, что Соединенные Штаты привержены делу обеспечения мирного, демократического и процветающего будущего для региона Южного Кавказа», - заявил Прайс.