В Карабахе бьют тревогу: из-за снижения уровня Сарсангского водохранилища могут сократиться и объемы производства электроэнергии

Уровень Сарсангского водохранилища день ото дня снижается, увеличивая риск опустошения водохранилища, ставя под вопрос работу одноименной ГЭС. В Нагорном Карабахе бьют тревогу: за последние 30 лет уровень водохранилища упал на беспрецедентные 25 метров. По словам председателя Водного комитета Карабаха, для заполнения водохранилища потребуется не менее двух лет.

«Если говорить о полезном объеме, то более 60 процентов уже использовано», - в беседе с Радио Азатутюн сказал председатель Водного комитета Карабаха Георгий Айриян.

Он отметил, что причиной является сверхнагрузка на Сарсангскую ГЭС, которая с 9 января обеспечивает большую часть электроэнергии в Карабахе: по мере увеличения объема производства электроэнергии для этого требуется больше воды. Из-за аварии на высоковольтной линии электропередач, ведущей в Карабах из Армении, жители Карабаха уже более полутора месяцев потребляют местную электроэнергию с периодическими веерными отключениями.

Другие местные ГЭС не работают на полную мощность. В результате 44-дневной войны большинство гидроэлектростанций Карабаха, а именно 30, остались под контролем Азербайджана.

«Еще у нас работают 5 малых ГЭС, которые, сейчас, в период дефицита воды, в январе и феврале, работают только на 20 процентов своей мощности. Основная нагрузка приходится на Сарсангскую ГЭС», - отметил Георгий Айриян.

По словам председателя Водного комитета Карабаха, сейчас используется больше воды из Сарсангского водохранилища, чем в него поступает. А производство электроэнергии зависит от количества воды в водохранилище. «Если проблема не будет решена, то есть, не будет восстановлена воздушная линия электропередач из Армении, мы не сможем иметь достаточно электроэнергии даже в летние месяцы, хотя потребление очень низкое, а о зиме 2023-2024 гг. и речи нет», - сказал он.

За последние полтора месяца Сарсангская ГЭС увеличила объемы производства электроэнергии более чем в два с половиной раза, говорит начальник ГЭС Григор Григорян.

«Если в январе-феврале 2022 года мы произвели 10,3 млн киловатт-час электроэнергии, то в этой ситуации мы сейчас производим, по данным на конец февраля, 27,5 млн киловатт-час электроэнергии», - сказал Григорян.

В конце прошлой недели из Степанакерта сообщили, что представители Карабаха и Азербайджана встретились и достигли договоренности, в том числе по ремонту единственной воздушной высоковольтной линии электропередач Шинухайр-Степанакерт и восстановлению электроснабжения.

Несмотря на договоренность, подача электроэнергии из Армении в Карабах не восстановлена, армянские специалисты пока не смогли подойти к поврежденному участку ЛЭП, сообщают в «Арцахэнерго».

А пока в Карабахе предупреждают, что последствия этой ситуации будут ощущаться и на азербайджанской стороне, близлежащие азербайджанские села, после войны получавшие поливную воду из Сарсангского водохранилища, не будут иметь такой возможности в 2023 году. Сарсангское водохранилище на армянской стороне не используют для орошения. Ирригационные инфраструктуры находятся на азербайджанской стороне.

«Были договоренности на год, эти договоренности составляли 50-40 процентов их пожеланий, смотря когда, в какой период мы их удовлетворили, чтобы вода использовалась у них для орошения. Конечно, нашим приоритетом всегда оставалось то, что мы должны поддерживать высокий уровень воды, чтобы зимой производить электроэнергию», - сказал Георгий Айриян.

Вчера стало известно, что Азербайджан инициирует межгосударственный арбитражный процесс также по части Сарсангской ГЭС. Официальный Баку утверждает, что Армения «незаконно эксплуатировала не только эту ГЭС, но и другие ГЭС, а произведенная электроэнергия экспортировалась в Армению». Глава МИД Азербайджана затронул иск против Армении на сегодняшней совместной пресс-конференции с главой МИД России, вновь выдвинув обвинения в адрес Еревана. Официальный Ереван пока на эти обвинения никак не отреагировал.