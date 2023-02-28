У Еревана и Баку есть разногласия по 3-4 пунктам текста мирного договора – спикер НС

«Не может быть, скажем, десяти пунктов, и по всем десяти пунктам разногласия... Есть как минимум три-четыре пункта, по которым идут разные предложения... У нас есть разногласия по трем-четырем пунктам», - сказал Ален Симонян.

По его словам, между Ереваном и Баку существует консенсус по некоторым пунктам мирного договора. По словам спикера парламента, это международно признанные принципы. «Например, смотрите, у нас есть мирный договор с одной, двумя, тремя, четырьмя странами, во всех они указаны. Это общие положения, те пункты, которые являются международно признанными. Я не могу раскрыть их, потому что это может помешать общему процессу», - сказал Симонян.

Говоря о красных линиях армянской стороны, председатель НС сказал, что они не могут заложить мины в мирном договоре, которые поставят под угрозу государственность, суверенитет и территориальную целостность Армении.

Будет ли упоминание о Нагорном Карабахе в мирном договоре? Спикер НС сказал, что по его личному мнению этого быть не должно. Между тем, секретарь Совета безопасности две недели назад заявил, что в тексте мирного договора между Арменией и Азербайджаном есть упоминание о Карабахе, в то же время подчеркнув, что этот документ не является окончательным.

«Договоры между двумя странами касаются отношений между двумя странами. Вопрос Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.], если вы знакомы с вопросом Арцаха, вопрос Арцаха в договоре между двумя странами, в моем понимании, никак не должен быть выражен. Не должно создаваться впечатления, что этим договором мы как-то пытаемся отступить от защиты интересов Арцаха, защиты прав народа Арцаха… Мы должны понять, например, в какой-то степени соглашение от 9 ноября, которое у нас есть, удовлетворяет нас в плане фиксации этих прав или не удовлетворяет? И не отменим ли мы, к примеру, внесением нового положения в армяно-азербайджанский мирный договор важнейшие для нас и для народа Арцаха протоколы, подписанные 9 ноября, под которыми стоит подпись президента Азербайджана», - отметил Ален Симонян.

Официальный Ереван часто говорит о необходимости создания международного видимого механизма, в рамках которого Степанакерт и Баку должны обсуждать вопросы безопасности и прав крабахских армян.

На вопрос, кто должен быть этим международным гарантом, спикер парламента ответил: «Тот, кто сможет реализовать это на земле. Если, скажем, у какой-то страны есть желание, но она не сможет это реализовать, это соглашение не будет иметь силы. Подписать сейчас что-то формальное, а потом сказать: знаете что, не работает, или... Однозначно, что все договоренности должны иметь какие-то гарантии, потому что сейчас у нас есть соглашение от 9 ноября, реализацией которого и мы недовольны, и азербайджанская сторона тоже выражает недовольство, не так ли? Нам нужно понять, действительно ли механизм безусловно необходим. Мы считаем, что безусловно необходим».