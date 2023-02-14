В тексте мирного договора есть упоминание о Карабахе, но этот документ еще не окончательный - Армен Григорян

«Следует учитывать, что этот документ еще не окончательный. Ведутся переговоры. Я понимаю, что общественность, журналистское сообщество ожидает конкретику, но я же ожидаю, чтобы нас тоже поняли в определенном смысле, что это переговорный процесс. В переговорах есть такой подход: если все не согласовано, то еще ничего не согласовано», - добавил Григорян.

Он пояснил, что Армения выступает за проведение обсуждений между Степанакертом и Баку в рамках прозрачного международного механизма, и Армения продолжает работать с международными партнерами, чтобы этот механизм состоялся. Баку до сих пор отвергал эту идею, и неясно, есть ли какая-либо договоренность между сторонами в этом вопросе.

«Этот механизм может быть упомянут в том международном документе, мирном договоре, вокруг которого ведутся переговоры. Он может быть в рамках других международных структур или в другом формате. Это неточно, это предмет обсуждения, который мы должны продолжать обсуждать, чтобы прояснить. И это еще раз показывает, что Армения больше выступает за прояснение», - отметил секретарь Совбеза.

На вопрос, принципиально ли для армянской стороны включение вопроса Карабаха каким-то образом в мирный договор, Армен Григорян ответил: «Для армянской стороны важнее создать прозрачный международный механизм, в рамках которого Степанакерт и Баку будут обсуждать безопасность и права. В каком формате это будет сделано, это не главное. Главное - создание механизма».

Касаясь вопроса Радио Азатутюн о том, насколько верна информация о том, что в мирный договор внесена формулировка «конструктивная неопределенность», что позволит Армении и Азербайджану по-своему интерпретировать вопрос Карабаха, Армен Григорян сказал, что впервые слышит об этом. Об этой формулировке в беседе с Радио Азатутюн сообщил аналитик Татул Акопян.

«Я впервые об этом слышу. Конструктивная неопределенность?.. Мирный договор вообще о том, чтобы все было по возможности ясно. Армянская сторона работает над этой ясностью. И вы знаете, что мы также выступаем за то, чтобы был создан институт гаранта, учитывая наш опыт как минимум последних трех лет, а также за максимальную ясность во всем. Таков подход армянской стороны, и мы работаем в этом направлении», - сказал Григорян.

Секретарь Совета безопасности сообщил, что в данный момент армянская сторона работает над текстом мирного договора с Азербайджаном. По возможности скоро, по словам секретаря Совбеза, армянская сторона вновь передаст его Азербайджану. «На данный момент я не могу сказать, как будет происходить эта передача, но когда будет ясность, думаю, общественность узнает об этом», - сказал он.