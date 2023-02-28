Лавров: Россия приветствует усилия других стран для нормализации отношений Баку и Еревана

Об этом 27 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Баку.

«Многие наши международные коллеги, в том числе расположенные далеко от этого региона, проявляют живой интерес к тому, чтобы способствовать продвижению по пути к урегулированию между Азербайджаном и Арменией, - отметил министр. - Мы, как неоднократно говорил президент [России Владимир] Путин, приветствуем любые усилия, которые будут исходить из интересов стабилизации обстановки и создания условий для того, чтобы все расположенные здесь страны имели возможность нормально на основе взаимного уважения, на основе взаимной выгоды сотрудничать в интересах своих стран и народов», - заявил он, передает ТАСС.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства России, региональная безопасность остается актуальной темой как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.