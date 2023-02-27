Для выполнения решения Международного суда необходимо оказать максимальное давление на Азербайджан - Егише Киракосян

«Республике Армения, естественно, есть над чем работать в этом направлении», - отметил Киракосян.

Он подчеркнул, что дипломатический и политический процесс не должен быть отделен от правового. «Весь процесс, естественно, политический, и весь этот политический процесс предполагает также работу», - сказал Киракосян.

Пять дней назад Гаагский суд вынес решение в пользу Армении и обязал Азербайджан разблокировать единственную дорогу, связявающую Нагорный карабах с внешним миром.

Генеральный секретарь ООН на днях заявил, что решение подлежит принудительному исполнению.

На вопрос Радио Азатутюн, почему в таком случае Лачинский коридор остается закрытым, Киракосян ответил, что в международном праве нет четких механизмов принуждения. «У нас нет такого института, который занимается принудительным исполнением решений международного суда. Вы также знаете, что органом, который несет определенную ответственность за обеспечение исполнения приговоров, а также решений Международного суда, является, например, Совет Безопасности, который является органом, который всякий раз, когда возникает проблема или когда вопрос становится проблематичным, должен или правомочен вмешиваться в процесс. И мы сами понимаем, что вмешательство Совета Безопасности сегодня сложно... проще говоря, сложно. Потому что есть постоянные члены, потому что постоянные члены работают по своей логике. Здесь, мне кажется, политизация вопроса очень высокая», - сказал представитель Армении.

Эксперты по международному праву также предложили заставить Азербайджан выполнить решение суда через Совет Безопасности ООН. Это один из возможных вариантов, соглашается Киракосян, хотя и не уверен, что одна из стран не воспользуется правом вето. «Я не могу указать, какое государство проголосует против. Мы говорим не о том, что кто-то из постоянных членов обязательно должен выступить против. Мы просто говорим о том, что, по крайней мере, среди постоянных членов должен быть консенсус, когда вы выносите вопрос в СБ. То есть, прежде всего, вы должны понять, что некоторые постоянные члены, по крайней мере, не будут против того, чтобы этот вопрос был вынесен на повестку дня. Я не считаю это невозможным, потому что это не тот вопрос, где будет очень большая проблема. Но, возможно, будут и проблемы. Я думаю, что не секрет, какие страны потенциально захотят этого не захотят», - сказал он.

Другой возможный сценарий заключается в том, что суд может создать комитет из трех судей для более тщательного контроля за исполнением решений. Еще одним инструментом является миссия по сбору фактов, посредством которой органы ООН знакомятся с ситуацией после решения суда. По словам Киракосяна, работа в этом направлении еще ведется.

На днях вопрос миссии ООН обсуждали премьер-министр Армении и генеральный секретарь ООН. По сообщению правительства Армении, они договорились продолжить обсуждения. Однако ясности в этом вопросе нет.

А каковы будут последствия игнорирования решения суда для Азербайджана? По словам Киракосяна, возможно, сегодня эти последствия не видны, но осуждающие призывы международных структур и стран могут иметь эффект снежного кома.

Гаагский суд отклонил другое требование Армении - обязать Азербайджан немедленно восстановить бесперебойную подачу природного газа. Было отмечено, что не было представлено достаточных доказательств того, что Азербайджан нарушает подачу газа.

В связи с этим Киракосян сказал: «На мой взгляд, [доказательства] были как минимум убедительными. Возможно, суду нужны были дополнительные доказательства, чтобы сделать вывод о том, что Азербайджан несет прямую ответственность. Но это факт, что это находится в зоне их ответственности. По крайней мере то обстоятельство, что даже если он поврежден, и не дается возможность, например, подойти, разобраться и провести ремонт, это тоже вызывает определенную ответственность. Естественно, мы будем продолжать работу в этом направлении».

Гаагский суд единогласно отклонил ходатайство Азербайджана о применении обеспечительных мер против Армении. Баку требовал обязать Армению «прекратить минирование и перевозку мин через Лачинский коридор». Международный суд заявил, что Азербайджан не представил доказательств, свидетельствующих о том, что предполагаемое поведение Армении в связи с минами «нацелено на подрыв прав этнических азербайджанцев».

После 44-дневной войны Армения и Азербайджан помимо Международного суда ООН подали иски друг против друга в Европейский суд по правам человека. В Гааге промежуточные иски подавались в рамках самих дел, а рассмотрение основных дел в обоих судах может занять годы.