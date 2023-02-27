На данный момент над открытием Лачинского коридора работает российская сторона - пресс-секретарь президента Карабаха

На данный момент над открытием Лачинского коридора работает российский миротворческий контингент, сообщила Радио Азатутюн пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Лусине Аванесян.

В минувшую пятницу в ходе встречи представителей Баку и Степанакерта обсуждался также вопрос открытия единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией. Какие конкретно договоренности были достигнуты в этом направлении, неясно.

«Над открытием коридора продолжает работать российская сторона. В данный момент у нас нет новостей. Позиция арцахской стороны одна: коридор определен трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, и он должен действовать согласно этому заявлению», - сказала Аванесян.

На вопрос, когда она говорит, что российская сторона работает в этом направлении, есть ли какие-то надежды, видят ли они положительный сдвиг и возможность изменений, пресс-секретарь президента Карабаха ответила: «Каждый день блокады мы живем с такой надеждой».

Единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, остается закрытой уже 78 дней. Не восстановлена и единственная линия электропередач, питающая Карабах из Армении. Несмотря на договоренность, достигнутую между представителями Карабаха и Азербайджана в прошлую пятницу, азербайджанская сторона до сих пор не дает возможности начать ремонтные работы на высоковольтной линии электропередач.

По словам пресс-секретаря президента Карабаха Лусине Аванесян, они все еще ждут шагов азербайджанской стороны. «Пока никаких действий не предпринято, мы все еще ждем соответствующих шагов азербайджанской стороны, что позволит специалистам выехать на место, оценить ущерб и начать ремонтные работы. Пока электроэнергия в Арцахе [Нагорном Карабахе - ред.] по-прежнему подается с веерными отключениями», - сказала она.

Кстати, директор по общим вопросам «Арцахэнерго» Тигран Габриелян сообщил Радио Азатутюн, что они установили, что поврежденный участок ЛЭП находится на территории города Бердзор и, если появится возможность, они смогут его посетить и провести ремонт.

Что касается газоснабжения, то на данный момент оно восстановлено. В компании «Арцахгаз» сообщили, что во всех учреждениях есть газ. Кстати, сегодня в действующих в Карабахе детских садах полностью возобновлен учебно-воспитательный процесс. Школы открылись еще раньше.

Официальный Степанакерт до сих пор не раскрывает, кто участвовал в состоявшейся в минувшую пятницу встрече с карабахской стороны.

Пресс-секретарь президента Карабаха Лусине Аванесян сказала, что они не считают это целесообразным. Последний раз представители Степанакерта и Баку встречались в середине января.

На вопрос, с чем связано то, что карабахская сторона не раскрывает имена участников встречи, она ответила: «А какая сторона рассекретила имена участников, чтобы арцахская сторона их рассекретила? В любом случае, я в данный момент не считаю это целесообразным».

Несмотря на призывы со стороны различных международных структур на самом высоком уровне, а также промежуточное решение Международного суда ООН, единственная дорога, связывающая Карабах с Арменией, остается закрытой.

Более того, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что именно вследствие невыполнения законных требований азербайджанской стороны азербайджанские протестующие начали акции протеста в Лачинском коридоре.

«Участники акции выдвигают обоснованные требования, вопросы все еще остаются без ответа, поэтому акция протеста идет своим чередом», - сказал глава МИД Азербайджана.