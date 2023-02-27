Руководство Армении посетило Цицернакаберд, воздало дань уважения памяти жертв Сумгаитских погромов

По случаю 35-й годовщины осуществленных 27-29 февраля 1988 года погромов армян в Сумгаите премьер-министр Никол Пашинян вместе с президентом Ваагном Хачатуряном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном и другими высокопоставленными должностными лицами посетил Мемориал Цицернакаберд, чтобы воздать дань уважения памяти жертв этого преступления.

«Спустя 35 лет арцахские армяне вновь стоят перед необходимостью защиты своего права жить в своем доме, на своей родине»

Эти произошедшие 35 лет назад кровавые события наглядно показали проводимую властями Азербайджана политику, в своем послании сказал Ваагн Хачатурян, подчеркнув, что целью этой политики было насильственное переселение и грабеж проживающих в собственном доме армян.

Именно вследствие безнаказанности Сумгаитской трагедии вскоре после этого подобные зверства были развязаны в Баку, Гандзаке и других местах, а фактически азербайджанские власти попытались осуществить свою политику этнических чисток также в Нагорном Карабахе.

«Спустя 35 лет после Сумгаитской трагедии, к сожалению, арцахские армяне вновь стоят перед необходимостью защиты своего права жить в своем доме, на своей родине, - отметил Хачатурян. - Сегодня, склоняясь перед памятью невинных жертв Сумгаитской трагедии, мы как никогда должны общими усилиями продемонстрировать свою несгибаемую волю к защите незыблемых прав наших соотечественников Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] на мирное и благополучное проживание на их древней Родине, мы должны свести воедино наш совокупный потенциал и мужество во имя наших граждан, во имя безопасного и мирного будущего наших поколений».

Сегодняшняя цель Азербайджана «вновь состоит в изгнании оставшихся в Нагорном Карабахе 120 тысяч армян»

Спустя 35 лет после Сумгаитского преступления, Азербайджан уже около 80 дней незаконно блокирует Лачинский коридор, и цель этого действия вновь состоит в изгнании оставшихся в Нагорном Карабахе 120 тысяч армян, в свою очередь заявил МИД Армении.

Официальный Ереван подчеркивает, что таким образом Азербайджан продолжает свою политику изгнания армян из Нагорного Карабаха путем этнических чисток, для предотвращения которой необходимо адресное осуждение международного сообщества и применение соответствующих международных механизмов.

«И сегодня, игнорируя даже решения авторитетных международных судебных инстанций, Азербайджан открыто продолжает уничтожать и осквернять армянские историко-культурные памятники и святыни, ставя цель стереть армянский след на подконтрольных ему территориях. В то же время на самом высоком уровне продолжается пропаганда ненависти к армянам, чтобы помешать двум народам преодолеть атмосферу вражды», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.

МИД вновь подчеркивает, что антиармянская риторика, максималистские устремления и агрессивные действия Азербайджана в ответ на усилия армянской стороны по построению стабильности и мира в регионе недопустимы.

Республика Армения, в то же время, выражает свою приверженность мирной повестке, считая установление в регионе долгосрочного и всеобъемлющего мира и безопасности неотложным императивом.