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Спорт

Гимнаст Артур Давтян стал обладателем Кубка мира

Армянский гимнаст, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Артур Давтян стал обладателем Кубка мира по итогам турнира в немецком городе Котбус.

На первом этапе Кубка мира представители Армении завоевали три медали.

Давтян завоевал золотую медаль в опорном прыжке, набрав 15,133 очка.

Другой представитель сборной Армении, молодой гимнаст Гагик Хачикян завоевал серебро (упражнения на коне), набрав в финале14.833 очка. Это его первая медаль во взрослых соревнованиях.

А Артур Аветисян завоевал бронзовую медаль (упражнения на кольцах), набрав 14.533 очка. В этих упражнениях другой представитель Армении, Ваагн Давтян занял четвертое место (14.533 очка).

Второй этап Кубка мира состоится с 27 февраля по 5 марта в столице Катара Дохе, в котором представители Армении также примут участие.

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