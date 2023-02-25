Ситуация вокруг Лачинского коридора требует немедленных действий – содокладчики ПАСЕ

Содокладчики посетили Армению 17-19 февраля для оценки ситуацию вокруг Лачинского коридора и на армяно-азербайджанской границе. Свою оценку они представили в распространенном вчера заявлении.

«На сегодняшний день жители Нагорного Карабаха не могут свободно покинуть регион. По этому коридору разрешено движение только Международному комитету Красного Креста и автомобилям российских миротворцев, что явно недостаточно для удовлетворения потребностей населения. Кроме того, жизненно важно, чтобы товары могли быть доставлены вовремя к посевной», — говорится в сообщении.

Содокладчики, ссылаясь на заявление от 10 ноября 2020 года, подчеркивают, что необходимо срочно восстановить свободное движение всех видов транспортных средств.

Касаясь перебоев с подачей газа и электроэнергии, содокладчики ПАСЕ отметили, что это привело к нарушению прав жителей. «Многие люди уже потеряли работу, а дети были лишены образования, поскольку школы были вынуждены закрыться», - отмечается в заявлении.

Они напомнили о своем совместном заявлении с содокладчиками по вопросу Азербайджана в декабре 2022 года, в котором содержится призыв к восстановлению свободного передвижения по Лачинскому коридору, а также о решении ЕСПЧ от 21 декабря 2022 года, обязывающем Азербайджан обеспечить передвижение тяжелобольных через Лачинский коридор, подчеркнув также, что принимают к сведению решение Международного суда ООН от 22 февраля, в котором говорится, что «Азербайджан должен принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного передвижения людей, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор».

Касаясь ситуации на армяно-азербайджанской границе, содокладчики призвали обе стороны продвигаться дальше в обсуждении вопроса делимитации границы и договориться о зеркальном отводе войск с границы в качестве немедленного шага по укреплению доверия.

Они также приветствовали развертывание гражданской миссии ЕС на границе, отметив значительное влияние предыдущей миссии на снижение напряженности.

В ходе визита содокладчики посетили города Джермук, Горис и Варденис, а также были на въезде в Лачинский коридор с армянской стороны. Они встретились с местными властями и жителями Нагорного Карабаха, оставшимися в Горисе из-за перекрытия Лачинского коридора.