«Надеемся увидеть дальнейший прогресс» - Прайс об армяно-азербайджанском процессе

Об этом вчера заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Отвечая на вопрос, когда именно состоится ожидаемая встреча в Брюсселе между представителями Армении и Азербайджана, Прайс сказал: «Насколько я понимаю, стороны получили приглашение и возможность. В конце концов, сами стороны должны говорить о своем возможном участии в любой такой встрече, наши армянские партнеры, наши азербайджанские партнеры».

За день до этого Прайс сообщил, что в ближайшие дни в Брюсселе ожидается армяно-азербайджанская встреча.

На замечание о том, что Россия в последние недели критиковала этот процесс, утверждая, что Запад срывает переговорный процесс, Прайс ответил так: «Мой единственный комментарий заключается в том, что мы надеемся увидеть продолжение прогресса, который мы наблюдали в последние недели, и мы готовы поддержать стороны в переговорах по всеобъемлющему решению этой проблемы».