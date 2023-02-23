Российские миротворцы в Карабахе за сутки зафиксировали три нарушения режима прекращения огня

Согласно информационному бюллетеню российского оборонного ведомства, по данным фактам командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.

«Российскими миротворцами продолжается переговорный процесс по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Степанакерт-Горис», — говорится в сообщении.

Единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, Лачинский коридор, с 12 декабря прошлого года заблокирована группой азербайджанцев, называющих себя «экоактивистами».