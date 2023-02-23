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Карабах

Российские миротворцы в Карабахе за сутки зафиксировали три нарушения режима прекращения огня

Российские миротворцы в Карабахе (архив)

За минувшие сутки в Мардакертском и Шушинском районах Нагорного Карабаха зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня. Об этом вчера вечером сообщило Министерство обороны России.

Согласно информационному бюллетеню российского оборонного ведомства, по данным фактам командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.

«Российскими миротворцами продолжается переговорный процесс по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Степанакерт-Горис», — говорится в сообщении.

Единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, Лачинский коридор, с 12 декабря прошлого года заблокирована группой азербайджанцев, называющих себя «экоактивистами».

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