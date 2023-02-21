Любой статус, действующий на территории Армении в экстерриториальной логике, обсуждению не подлежит - Айк Конджорян

Руководитель парламентской фракции «Гражданский договор» Национального собрания Армении Айк Конджорян утверждает, что армянская сторона не собирается предоставлять какой-либо коридор через территорию Армении. В беседе с Радио Азатутюн он коснулся переговоров между премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и госсекретарем США в Мюнхене.

Ниже приводим отрывок из интервью.

Радио Азатутюн: - Господин Конджорян, приемлемо ли уже официально озвученное предложение об одинаковых режимах Лачинского и так называемого «Зангезурского» коридоров?

Айк Конджорян: - Я считаю, что даже эта наша дискуссия вообще неприемлема, потому что в нашей повестке дня никогда не было и не могло быть вопроса о так называемом коридоре через территорию Армении.

Радио Азатутюн: - Нет, это не коридор, они предлагают азербайджанский КПП в Лачине и армянский КПП в Сюнике.

Айк Конджорян: - Республика Армения никогда это не обсуждала, и любой статус, действующий на территории Армении в какой-либо экстерриториальной логике, обсуждению не подлежит. Мы всегда говорили в логике заявления от 9 ноября.

Радио Азатутюн: - Мой вопрос не об этом. Азербайджан не говорит «коридор», он говорит: давайте поставим КПП в Лачине и в Сюнике пусть стоят пограничники и таможенники.

Айк Конджорян: - На данный момент я вообще не считаю такой вопрос подлежащим обсуждению.

Радио Азатутюн: - Почему, если Ереван сам всегда выражал готовность предоставить эту дорогу при условии, что она будет под армянским контролем, с армянскими пограничниками?

Айк Конджорян:. - Мы подробно представили наши позиции, наши подходы, наши идеи по разблокированию коммуникаций, и вы знаете, что есть рабочая группа во главе с вице-премьерами, которая детально работает в этом направлении. Наша позиция не изменилась: все дороги, проходящие по территории Республики Армения, должны действовать в соответствии с законодательством и суверенитетом Республики Армения и в государственных интересах РА. Остальные детали, которые могут и должны вытекать из указанной мною отправной точки, уже подлежат обсуждению в рамках этой комиссии.

Радио Азатутюн: - Согласно этому предложению, так и должно быть, при условии, что и Лачинский коридор будет иметь такой же статус.

Айк Конджорян: - Еще раз отмечу, что это вообще азербайджанский нарратив, и поэтому я даже не считаю уместным его обсуждать.

Радио Азатутюн: - Но с другой стороны, дорога не открывается, и два месяца - это немало, чтобы прийти к выводу, что дипломатический путь не работает.

Айк Конджорян: - А может быть, с самого начала цель заключалась в том, чтобы попытаться разными методами оказать давление на Армению, чтобы она уступила то, что уступить невозможно и это наша красная черта. Мы всегда отмечали, что то, что касается Лачинского коридора, в заявлении от 9 ноября четко сказано, что Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев и Азербайджан обязан гарантировать безопасность движения, и здесь поставлен очень адресный и четкий вопрос: Азербайджан должен гарантировать эту безопасность, и коридор должен находиться под контролем российских миротворцев, в том же режиме, в каком он действовал до его незаконной блокады Азербайджаном.