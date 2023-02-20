Никол Пашинян: «Карабахское движение стало первым шагом к восстановлению нашей государственности»

«Стихийные и массовые выступления протеста, начавшиеся 20 февраля 1988 года, останутся в истории Армении как символ национального пробуждения, единства и освободительной борьбы», - говорится в послании премьер-министра Армении в связи с 35-й годовщиной Карабахского движения.

«Это движение стало первым шагом к восстановлению нашей государственности, благодаря которому мы вновь обрели решимость жить свободно и независимо, формировать свою судьбу и управлять своим будущим», - подчеркивает Никол Пашинян

«Карабахское движение должно было выразить право и волю народа Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] защищать свои права и жить достойной жизнью на своей земле.

Даже спустя 35 лет армяне Нагорного Карабаха сталкиваются с серьезными проблемами. Даже сегодня, находясь в блокаде, наши соотечественники вынуждены выражать волю к защите своих прав и безопасности. Как я уже неоднократно говорил, эти действия Азербайджана имеют одну цель: сломить волю народа Нагорного Карабаха жить на своей родине, которая, однако, я уверен, несгибаема и непоколебима», - говорится в послании, которое опубликовала пресс-служба премьер-министра Армении.



«Мы продолжаем приумножать наши усилия по привлечению внимания международного сообщества к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе, поскольку только неослабевающая активность международного сообщества может обуздать агрессивность и провокационные действия Азербайджана, полностью выполнить обязательства, взятые по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, и разблокировать Лачинский коридор.

В то же время мы продолжим последовательные шаги, направленные на решение социально-экономических проблем армян Арцаха, преодоление вызовов безопасности, формирование механизмов защиты их прав и безопасности. Реализация этих целей требует неустанной работы, и мы должны быть настойчивы в этой работе», - заверяет Пашинян, призывая карабахцев быть сильными и несгибаемыми.

«Столкнувшись с новыми глобальными и региональными вызовами, мы должны сосредоточить наши усилия на реализации мирной повестки дня, насколько мы понимаем сложности и проблемы, ожидающие нас на этом пути. По большому счету, мирная, достойная и безопасная жизнь была основной целью карабахского движения, и мы должны двигаться к этой цели», - говорится в послании Пашиняна.

По случаю 35-й годовщины Карабахского движения президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сегодня в сопровождении высших должностных лиц посетил Степанакертский мемориальный комплекс и отдал дань уважения памяти погибших героев, сообщает пресс-служба президента НК.