Блинкен подчеркнул необходимость транзита через Лачинский коридор

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса. По его словам, Энтони Блинкен призвал стороны открыть и другие транспортные маршруты.

Отмечается, что Энтони Блинкен встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Мюнхене с целью развития двусторонних мирных переговоров между двумя странами.

«Он принял к сведению значительный прогресс, достигнутый обеими сторонами за последние несколько месяцев в направлении мирного соглашения, и предложение президента Европейского совета Шарля Мишеля принять стороны в Брюсселе», — сообщил Нед Прайс.

По информации правительства Армении, в ходе трехсторонней встречи были затронуты ход работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также вопросы разблокирования региональных транспортных инфраструктур и осуществления делимитации между двумя странами в соответствии с достигнутой в Праге договоренностью.

«Премьер-министр Пашинян подтвердил нацеленность армянской стороны на подписание такого соглашения, которое действительно будет гарантировать долгосрочный мир и стабильность в регионе.

Никол Пашинян подчеркнул факт незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора и возникший в результате этого гуманитарный, экологический и энергетический кризис в Арцахе [Нагорном Карабахе –ред.]», - отмечается в сообщении.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев до этого в последний раз встречались в российском Сочи в октябре прошлого года. Будут ли Ереван и Баку вести переговоры на уровне других официальных лиц, пока неизвестно. В Мюнхене находятся министры иностранных дел обеих стран, а также секретарь Совета безопасности Армении и советник Алиева.