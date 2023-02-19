Ильхам Алиев: «Минская группа ушла на пенсию»

В ходе панельной дискуссии под заголовком «Свернуть горы? Построение безопасности на Южном Кавказе», в которой также принимали участие премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, азербайджанский лидер отметил, что одной из площадок для урегулирования отношений между Баку и Ереваном является брюссельский формат. Он, по его словам, трехсторонний: Азербайджан, Армения и Евросоюз.

По словам Алиева, существуют также американская и российская платформы для армяно-азербайджанского урегулирования. Он заявил, что Франция отсутствует в указанных форматах из-за односторонней проармянской позиции властей этой страны.

«И это понятно. Если ты посредник, ты не можешь быть на чьей-то стороне, ты не можешь показывать, что ты на чьей-то стороне», - заявил Алиев.

Между тем, по словам азербайджанского лидера, Минской группы ОБСЕ больше не существует. Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Азербайджан», Алиев заявил, что за 28 лет эта группа не добилась никаких результатов, хотя у бывших сопредседателей еще есть некоторые рычаги влияния на ситуацию.

«Минская группа ушла на пенсию и практически не существует. Может быть, она пока еще существует лишь на бумаге», - сказал Алиев.