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Армения

Мирзоян в Мюнхене встретился с Боно

18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился со старшим советником по переговорам на Кавказе, сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США Луисом Боно.

Как сообщает МИД Армении, Арарат Мирзоян поздравил и пожелал Луису Боно успехов в его важной миссии.

В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся региональной безопасности.

Собеседники обсудили последние развития в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Министр Мирзоян представил собеседнику последние предложения армянской стороны по проекту урегулирования отношений с Азербайджаном.

«Был затронут гуманитарный кризис, сложившийся в Нагорном Карабахе вследствие блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Министр иностранных дел подчеркнул, что политика Азербайджана, направленная на то, чтобы подвергнуть Нагорный Карабах этнической чистке, продолжающиеся провокации, а также устремления в отношении суверенной территории Республики Армения подрывают усилия международного сообщества и армянской стороны, направленные на установление мира в регионе. Была подчеркнута необходимость создания международного механизма для обсуждения прав и гарантий безопасности народа Нагорного Карабаха», - говорится в сообщении.

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