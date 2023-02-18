Мирзоян в Мюнхене встретился с Боно

Как сообщает МИД Армении, Арарат Мирзоян поздравил и пожелал Луису Боно успехов в его важной миссии.

В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся региональной безопасности.

Собеседники обсудили последние развития в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Министр Мирзоян представил собеседнику последние предложения армянской стороны по проекту урегулирования отношений с Азербайджаном.

«Был затронут гуманитарный кризис, сложившийся в Нагорном Карабахе вследствие блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Министр иностранных дел подчеркнул, что политика Азербайджана, направленная на то, чтобы подвергнуть Нагорный Карабах этнической чистке, продолжающиеся провокации, а также устремления в отношении суверенной территории Республики Армения подрывают усилия международного сообщества и армянской стороны, направленные на установление мира в регионе. Была подчеркнута необходимость создания международного механизма для обсуждения прав и гарантий безопасности народа Нагорного Карабаха», - говорится в сообщении.