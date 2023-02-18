Макрон на Мюнхенской конференции заверил, что Армении и впредь будет оказываться поддержка

Говоря в основном о российско-украинской войне, Макрон также коротко затронул ситуацию на Южном Кавказе, заявив: «Как можно верить, что вызовы Кавказа сможет преодолеть неоколониальная Россия, о которой я только что говорил? Я говорю это в присутствии моего друга, премьер-министра Никола Пашиняна, с которым мы и дальше будем стоять рядом и будем действовать».

В тот же день в Мюнхене состоялась встреча премьер-министра Армении и президента Франции. Согласно сообщению, Пашинян и Макрон обсудили вопросы, связанные с безопасностью и стабильностью региона.