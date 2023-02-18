Сегодня в Мюнхене состоится встреча Блинкен-Пашинян-Алиев

Сегодня в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности, состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве и участии госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом Радио Азатутюн сообщили в пресс-службе правительства.

Трехсторонняя встреча состоится в 16:30 по ереванскому времени, уточнили в правительстве.

Сегодня позже, спустя три часа, в рамках 59-й ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности лидеры Армении, Азербайджана и Грузии примут участие в панельной дискуссии по вопросам Южного Кавказа под названием «Свернуть горы? Построение безопасности на Южном Кавказе».