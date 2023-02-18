Пашинян и Алиев примут участие в панельной дискуссии в Мюнхене

Название дискуссии – «Свернуть горы? Строительство безопасности на Южном Кавказе».

В обсуждении примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид. Дискуссию будет модерировать председатель Мюнхенской конференции по безопасности, посол Кристоф Хойсген.

Согласно программе конференции, обсуждение запланировано в Большом зале №2 с 16:30 до 17:15 по местному времени (19:30-20:15 по ереванскому времени).

Еще вчера не было известно, встретятся ли в Мюнхене премьер-министр Армении и президент Азербайджана.

В последний раз они встречались на мюнхенской площадке и обсуждали карабахский вопрос 15 февраля 2020 года – за несколько месяцев до 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью того же года.