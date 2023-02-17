Пашинян в Мюнхене встретился с Макроном. Пока неизвестно, состоятся ли переговоры с Алиевым

Уже второй день официально не уточняется, состоятся ли переговоры Пашинян-Алиев в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

И премьер-министр Армении, и президент Азербайджана находятся в числе гостей конференции. Азербайджанские СМИ не исключили встречи лидеров. В правительстве Армении лишь отмечают, что если будет подобная встреча, то сообщат о ней.

Три года назад эта международная конференция стала площадкой для подобной встречи-диспута. Никол Пашинян со вчерашнего дня находится в Германии, его сопровождают министр иностранных дел Арарат Мирзоян и секретарь Совета безопасности Армен Григорян. Вместе с Ильхамом Алиевым в Мюнхен отправились министр иностранных дел Джехун Байрамов и его советник Хикмет Гаджиев. Именно эти официальные лица помимо глав государств ведут армяно-азербайджанские переговоры.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили завтра примет участие в дискуссии «Сворачивая горы: построение безопасности на Южном Кавказе». Однако имя лидера другой страны Южного Кавказа, Армении, среди спикеров этой встречи не указано. Согласно расписанию, опубликованному на официальном сайте конференции, ни в одной из трехдневных панельных дискуссий премьер-министр Армении не участвует.

В правительстве заявили, что премьер-министр в Мюнхене встретится с рядом зарубежных партнеров, не уточнив с кем именно. На данный момент сообщается о нескольких встречах, включая краткое общение с президентом Франции, беседу с премьер-министром Ирака. Вчера вечером у Пашиняна состоялась неформальная беседа с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

О встрече Мишель-Пашинян в аппарате премьер-министра лишь сообщили, что собеседники затронули вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности, а также сотрудничества Армения-Евросоюз.

Предыдущие армяно-азербайджанские переговоры на европейских площадках вел именно председатель Европейского совета, нередко в них участвовал и французский лидер. Встреча, запланированная на декабрь прошлого года, была отменена президентом Азербайджана, выступившим против присутствия Макрона. На его участии, по словам Алиева, настаивал Пашинян.

Европейцы ли инициируют армяно-азербайджанские переговоры или США, которые в последнее время очень активно контактируют со сторонами? На эти вопросы официальных ответов нет.

Как сообщают азербайджанские СМИ, сегодня Алиев принял участие в круглом столе по энергетической безопасности, выступил с речью, отметив, насколько увеличение поставок азербайджанского газа в прошлом году способствовало энергетической безопасности Европы.

Несмотря на критику о том, что в обмен на поставки голубого топлива Азербайджан вынуждает ЕС закрывать глаза на грубые нарушения прав человека, в июле прошлого года Евросоюз и Азербайджан подписали меморандум о стратегическом партнерстве в энергетической сфере, фактически подчеркнув, что это будет альтернатива российскому газу.

Сегодня Алиев уже говорил о планах по расширению энергетического сотрудничества и экспорту электроэнергии в Европу.

И вот в начале встречи западных лидеров, в рамках которой не исключены армяно-азербайджанские переговоры, Москва сегодня заявила, что готова организовать встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на сегодняшнем брифинге, что Армения и Азербайджан подтвердили свою заинтересованность в посредничестве России в переговорах по мирному договору. Сроков российский дипломат не указала.

Армянская сторона пока не отреагировала на это заявление. В одной такой встрече, которая планировалась в декабре прошлого года, армянская сторона не приняла участия из-за блокирования Лачинского коридора Азербайджаном. Однако несколько дней назад глава МИД Армении Арарат Мирзоян не исключил обсуждения в таком формате, по его словам, «в удобный момент», при этом не выдвинув предусловий.