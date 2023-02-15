В Анкаре состоялась встреча Чавушоглу и Мирзояна и их совместная пресс-конференция

«Хочу еще раз подтвердить готовность и стремление Армении к установлению мира в регионе, полной нормализации отношений с Турцией, установлению дипломатических отношений и полному открытию армяно-турецкой границы», - заявил глава МИД Армении в Анкаре на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

По его словам, на переговорах с Чавушоглу обсуждались некоторые детали, связанные с этим процессом.

Мирзоян также сказал, что есть договоренность о ремонте моста Ани совместными усилиями.

Глава внешнеполитического ведомства Армении выразил соболезнования правительству Турции, родным и близким погибших в результате землетрясения, сообщает «Интерфакс».

Глава МИД Турции высоко оценил работу армянских спасателей, которым также удалось спасти жизни.

«Из Армении в зону бедствия прибыли 28 спасателей. С 8 февраля они самоотверженно работают и спасли маленькую девочку и молодого жителя в Адыямане», - согласно агентству «Анадолу», сказал Чавушоглу, также упомянув факт отправки 100 тонн гуманитарной помощи из Армении.