Почему Арутюнян инициировал процесс изменения Конституции? В Карабахе звучат разные мнения

Почему президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян инициировал процесс внесения изменений в Конституцию, почему именно сейчас, когда Карабах находится в блокаде и говорится о внутриполитическом кризисе и противоречиях между президентом и госминистром?

По словам главы правящей фракции «Свободная Родина» Национального собрания Нагорного Карабаха Артура Арутюняна, этим изменением власть хочет создать возможность управлять рисками в случае, если пост президента окажется вакантным во время военного положения. В Карабахе военное положение действует с 1992 года. Арутюнян пояснил, что в Основном законе они планируют изменить только одну статью.

«В случае, если во время военного положения должность президента республики окажется вакантна, Национальное собрание должно быть наделено полномочиями в случае возникновения кризисной ситуации управлять рисками, то есть, все это служит этой цели», - сказал депутат.

Согласно действующей Конституции, в случае отставки президента, его смерти, прекращения полномочий или выражения ему вотума недоверия парламент распускается, проводятся внеочередные выборы президента и Национального собрания.

С предлагаемым изменением можно будет избежать подобной ситуации, то есть роспуска Национального собрания, которое продолжит функционировать и сможет избрать президента. После войны 2020 года на уровне заявлений говорится о невозможности проведения выборов в Карабахе.

Бывший депутат Национального собрания Карабаха, публицист Ваграм Атанесян также считает, что власть идет на такой шаг для преодоления конституционного казуса.

«Действующая сегодня Конституция в случае, если пост президента окажется вакантным, также предусматривает роспуск парламента, роспуск правительства, то есть, по сути, 40-дневный безвластный период, и в этом случае первым лицом государства должен быть председатель Национального собрания. Я считаю, что сегодня предпринимается попытка преодолеть этот казус и наделить Национальное собрание полномочиями избрать президента в случае, если должность президента станет вакантной», - сказал экс-депутат.

Атанесян только не понимает, как это возможно при изменении лишь одной статьи Конституции. В то же время бывший депутат Национального собрания Карабаха подчеркивает, что он не юрист и не знаком со всем текстом проекта. Кстати, проект еще не опубликован.

«С помощью изменения одной статьи, на мой взгляд, сложно будет наделить парламент полномочиями избирать президента, то есть, надо изменить основную статью. Если она не меняется,.. я не знаю, я не знаком с текстом, что предложил президент, но думаю, что такая сложность может возникнуть», - подчеркнул он.

В оппозиционной фракции «Справедливость» Национального собрания Карабаха также подозревают, что Арутюнян сейчас идет на изменение Конституции под давлением властей Армении, что правительство Никола Пашиняна больше ему не доверяет и что причина в злоупотреблениях в Карабахе. А пресса пишет, что Пашинян хочет сформировать в Степанакерте подчиняющуюся ему власть.

Провластный депутат Артур Арутюнян называет эти комментарии надуманными. «Это варианты, не имеющие связи с реальностью, они обсуждаются среди общественности, но это вообще не имеет отношения к представлению проекта», - сказал он.

В аппарате президента Карабаха и в правящей фракции отрицают, что президент Арутюнян собирается подать в отставку. В последнее время ходили слухи об отставке президента и госминистра Карабаха.

Араик Арутюнян был избран президентом весной 2020 года, накануне 44-дневной войны. До истечения срока его пребывания в должности осталось еще два года.

Глава правящей фракции НС заверяет, что изменение этой статьи является совершенно отдельной инициативой, она не имеет ничего общего с инициированными в прошлом году конституционными реформами, предполагавшими также переход Карабаха к полупрезидентской системе. Этот пакет Араик Арутюнян отозвал в конце года, сославшись на различные политические оценки и негативную реакцию на проект среди общественности.