В Карабахе отрицают, что президент инициирует конституционные изменения, поскольку собирается уйти в отставку

В Нагорном Карабахе, более двух месяцев находящемся в блокаде, планируются конституционные изменения. Их инициирует президент Араик Арутюнян. Проект сегодня был направлен в Национальное собрание. Аппарат Арутюняна сообщает, что изменения касаются выборов президента Национальным собранием и особенностей этих выборов в случае, если должность президента становится вакантной во время военного положения. В Нагорном Карабахе военное положение действует с 1992 года.

Пресс-секретарь президента Карабаха Лусине Аванесян поясняет, что планируется изменить только одну статью Конституции. По ее словам, причина в геополитических и региональных процессах, внешнеполитических и внутриполитических вызовах, внутриполитической ситуации в Карабахе.

«Президент предлагает, чтобы в случае освобождения должности президента во время военного положения Национальное собрание имело возможность избрать президента страны, то есть, если в действующей Конституции определено избрание путем всенародных выборов, то здесь предлагается временно предоставить Национальному собранию право избрания главы государства до окончания срока полномочий действующего президента», - сказала Аванесян.

Пресс-секретарь Араика Арутюняна опровергла предположение о том, что Арутюнян намерен досрочно уйти в отставку, заявив, что президент не собирается идти на такой шаг. Лусине Аванесян также сочла нелогичными утверждения о том, что это изменение делается для того, чтобы по истечении президентского срока вновь переизбрать Арутюняна президентом.

После войны 2020 года на уровне заявлений говорится о невозможности проведения выборов в Карабахе. «Срок полномочий президента и Национального собрания, избранных в 2020 году, истекает в один день. Согласно положениям Конституции, если президент уходит в отставку или по тем или иным причинам его дальнейшее пребывание в должности невозможно, пусть даже в случае вотума недоверия со стороны Национального собрания, то само Национальное собрание также распускается», - отметила Аванесян.

Арутюнян пошел на такой шаг под давлением властей Армении - оппозиционный депутат

Глава оппозиционной фракции «Справедливость» Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Галстян считает, что Арутюнян пошел на такой шаг под давлением властей Армении. Депутат от оппозиции убежден, что правительство Никола Пашиняна больше не доверяет президенту Карабаха, и это, по его мнению, связано с происходящими в Карабахе злоупотреблениями.

«Заявления о том, что деньги были растрачены, и когда он говорил с правоохранителями, что компенсации были предоставлены нечестно, нецелевым образом, при неправильном подходе, мне кажется, что речь идет о больших деньгах, и огромная часть этих денег, как мы знаем, поступила из Армении, наверное, это связано с этими деньгами, или, не знаю, в связи с другими разногласиями Никол Пашинян хочет таким образом воспроизвести свою власть в Арцахе [Нагорном Карабахе - ред.]», - отметил депутат.

На днях на встрече с представителями правоохранительнызх органов Араик Арутюнян заявил о возможных злоупотреблениях. В ходе встречи с правоохранителями президент Карабаха поручил найти лиц, растративших средства инвестиционного фонда и фонда поддержки села Карабаха, возместить нанесенный государству ущерб и сказал, что будет лично следить за этим процессом.

«Я думаю, что не может быть никакого должностного лица или государственного органа, который мог бы воспрепятствовать возмещению причиненного государству ущерба, привлечению к уголовной ответственности лиц, совершивших преступное деяние», - заявил президент Карабаха.