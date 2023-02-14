«По моим сведениям, в текст мирного договора внесена формулировка «конструктивная неопределенность» - Татул Акопян

В текст мирного договора внесен новый элемент, который по-английски называется constructive ambiguity, то есть, «конструктивная неопределенность», в беседе с Радио Азатутюн сообщил руководитель центра «Ани», журналист Татул Акопян.

По словам журналиста, эта формулировка часто используется в случае сложнейших решений.

«Когда остается конструктивная неопределенность, которую каждая из сторон интерпретирует по-своему. То есть, стороны хотят что-то подписать, но есть пункт, который не позволяет им подписать этот документ. Сейчас в эти переговоры внесли один пункт, чтобы Баку мог сказать: «да, по сути, Армения признает Карабах частью Азербайджана», а Армения могла заявить, что «вопрос о статусе Арцаха остается пока подвершенным». По имеющимся у меня сведениям, так и произошло», - сказал Акопян.

Напомнив о сентябрьском визите в Баку российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, спецпредставителя министра иностранных дел России по вопросам содействия нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игоря Ховаева, Акопян подчеркнул, что уже тогда этот пункт был.

«Это оставление вопроса о статусе Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] на неопределенное будущее. Это было неприемлемо для Азербайджана, и сразу после этого произошло двухдневное азербайджанское вторжение на территорию Армении, и была введена эта новая формулировка, посмотрим, что получится. Надеюсь, что вокруг этого стороны хотя бы смогут договориться», - заключил журналист.

На днях в Берлине министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Азербайджан ответил на предложения армянской стороны относительно проекта мирного договора, не уточнив, что написано в бакинском документе, приемлем ли ответ Азербайджана для Армении и как Ереван ответит на него.

Полное интервью с Татулом Акопяном можно посмотреть ниже: