Армения получила очередное предложение от Азербайджана по мирному договору - Мирзоян

Азербайджан ответил на предложения армянской стороны по мирному договору

Азербайджан ответил на предложения армянской стороны по проекту мирного договора. «Ереван получил ответ Баку и сейчас работает над ним», - сегодня в Берлине заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн.

«Несколько дней назад мы получили очередной ответ и предложения от Азербайджана. Повторяю, это непрерывный процесс, и мы продолжаем работать над текстом, обмениваясь предложениями в несколько этапов и продолжая обсуждение», - отметил министр.

Арарат Мирзоян не уточнил, что написано в присланном из Баку документе, приемлемы ли для Армении азербайджанские ответы и как Ереван собирается на них ответить. Известно только, что свои предложения армянская сторона передала Баку через Москву несколько недель назад. Подробности, связанные с этими предложениями, также неизвестны, Мирзоян отказался раскрывать скобки, выступая в парламенте несколько недель назад. На сегодняшней пресс-конференции он также не сказал большего, лишь подчеркнул, что, несмотря на ситуацию вокруг Лачинского коридора, процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений не остановлен, переговоры продолжаются.

«Армения активно участвует в этих переговорах, и мы намерены продолжать наши активные усилия по построению стабильного и прочного мира в нашем регионе. Хочу сообщить Вам, что на декабрь была запланирована очередная встреча между мной и министром Байрамовым, а также министром Лавровым. На этот раз она должна была состояться в Москве, но из-за блокирования Лачинского коридора армянская сторона отложила свое участие, и, несмотря на это обстоятельство, мы передали азербайджанской стороне, как Вы процитировали, наши новые предложения по мирному договору», - добавил он.

В то же время глава МИД Армении предупредил, что агрессивные действия Азербайджана на земле, воинственные заявления и блокирование Лачинского коридора не способствуют гладкому ходу переговоров. Об этом Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой после двусторонних переговоров, в ходе которых, по его словам, он рассказал Анналене Бербок об опасностях, стоящих перед Арменией и Нагорным Карабахом. Мирзоян подчеркнул, что это ответ Баку Западу, который призывает прежде всего решить вопрос безопасности армян Карабаха.

«Блокирование Лачинского коридора, как и предшествовавшие этому другие агрессивные действия, такие как вторжение азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении и создание невыносимых условий для жизни в Нагорном Карабахе, имеют одну цель: заставить армянское население Нагорного Карабаха покинуть свои дома и, по сути, тем самым лишить его права жить на своей родине. Пожалуй, это нельзя назвать никак иначе, кроме как политикой этнических чисток. Это ответ Азербайджана на призывы международного сообщества решить вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха», - подчеркнул Мирзоян.

Гуманитарная ситуация из-за закрытия Лачинского коридора «катастрофическая» - Бербок

Министр иностранных дел Германии, в свою очередь, отметила, что гуманитарная ситуация в Карабахе из-за закрытия Лачинского коридора «катастрофическая». Бербок подробно представила последствия закрытия единственной дороги, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом: разлученные семьи, отсутствие лекарств, продуктов питания, перебои с энергоснабжением, призвав Азербайджан и Россию немедленно снять блокаду и выполнить взятые на себя обязательства.

А что может сделать ключевая страна Евросоюза, чтобы предотвратить эту гуманитарную катастрофу? Помимо призывов к Баку и Москве, Анналена Бербок ничего не сказала о том, что Берлин должен сделать по этому вопросу.

Глава МИД Германии также отказалась дать четкую оценку действиям Баку по оккупации территорий Армении 13 сентября прошлого года. Комментируя в те дни события, МИД Германии заявил, что не может дать четкую оценку из-за отсутствия объективных отчетов.

В ответ на замечание Радио Азатутюн, что миссия наблюдателей Евросоюза представила странам-членам ЕС отчет о ситуации на местах, США, Франция и другие страны выразили свою четкую позицию, и вопрос, может ли Германия дать свою четкую оценку тому факту, что Азербайджан оккупировал суверенную территорию Армении, министр иностранных дел Германии уклонилась от прямого ответа, сказав: «Берлин поддерживает усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля, направленные на нормализацию армяно-азербайджанских отношений».

Глава МИД Германии пообещала не закрывать глаза на нарушения прав человека из-за энергетического сотрудничества с Азербайджаном

Высокопоставленный чиновник правительства Германии также говорила об энергетическом сотрудничестве с Баку. Она заявила, что вследствие отказа от российского газа в Европе ищут альтернативу, и заверила, что в случае энергетического сотрудничества с Азербайджаном Германия обещает не закрывать глаза на нарушения прав человека и другие нарушения.

Мирзоян подтвердил готовность армянской стороны нормализовать армяно-турецкие отношения

Министры начали совместную пресс-конференцию с другой гуманитарной катастрофы последних дней – землетрясений в Турции и Сирии, унесших тысячи жизней. Глава МИД Армении подчеркнул, что, несмотря на неурегулированные армяно-турецкие отношения и существующие проблемы между двумя странами, Ереван не колеблясь протянул руку помощи.

«Мы сами видели в 1988 году в Армении, какие катастрофические последствия может иметь землетрясение, мы тогда не остались одни, и мы должны быть готовы протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается», - сказал армянский министр.

Что касается возобновленного около двух лет назад диалога между Анкарой и Ереваном, то Мирзоян подтвердил готовность армянской стороны «искренне включиться в этот процесс и довести его до логического завершения».

В своем выступлении глава германской дипломатии охарактеризовала ситуацию на Южном Кавказе как сложную, сказала, что знает, что в результате 30-летнего карабахского конфликта есть тысячи погибших и пропавших без вести. Она также говорила о проблемах, до сих пор не решенных вследствие конфликта, и добавила, что не наивна, чтобы думать, что эти раны быстро заживут, однако считает, что стороны предпринимают шаги в этом направлении.

Это первый визит Мирзояна в столицу Германии в качестве министра иностранных дел и третий визит в Берлин главы армянской дипломатии после смены власти. В последний раз из руководства Армении в Германии был премьер-министр Никол Пашинян – еще до 44-дневной войной.