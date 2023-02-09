В Степанакерте не опровергают и не подтверждают информацию о том, что президент и госминистр Карабаха отправились в Москву

Президент и госминистр Нагорного Карабаха прорвали блокаду и отправились в Москву. Эта информация циркулирует уже два дня, без опровержений и подтверждений.

«Мы не комментируем новости такого содержания в прессе», - сказала пресс-секретарь президента Карабаха Лусине Аванесян.

Пресс-секретарь президента Карабаха не комментирует информацию, как и пресс-служба правительства. Отметим, что ни пресс-служба Араика Арутюняна, ни пресс-служба Рубена Варданяна этого и не отрицают. По информации карабахского оппозиционера Тиграна Петросяна, Араик Арутюнян уже уехал и вернулся, а Рубен Варданян все еще находится в Москве.

На вопрос, каким путем, Петросян ответил: «Возможно, он уехал с российскими миротворцами или Красным Крестом, я точно не могу сказать, но то, что его здесь нет, это точно».

По словам Петросяна, имеют место брожения президент-госминистр, и именно поэтому в Москву они поехали не вместе, а поодиночке.

«Идет поединок, так скажу, Араик Арутюнян поехал и вернулся, он активно проводит встречи с различными кругами, и все эти встречи направлены на то, чтобы убрать отсюда Рубена», - подчеркнул он.



Тигран Петросян сказал, что сейчас члены команды Арутюняна распространяют слухи о том, что Рубен Варданян либо не вернется, либо вернется с заявлением об отставке. «У меня есть информация о том, что он встречался и с Николом Пашиняном, и у меня есть информация, что Никол Пашинян также выступает против Рубена Варданяна», - сообщил он.



Получить ответ на вопрос, принимал ли премьер-министр Армении президента Карабаха в последние недели, в пресс-службе правительства нам не удалось. Член команды Араика Арутюняна, карабахский депутат Арам Арутюнян не пожелал говорить о поездках президента, но заверил, что между президентом и госминистром нет противостояния, борьбы или вражды.

«Я считаю, что это спекуляции, потому что Рубену Варданяну должность в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] предложил Араик Арутюнян. Никакого внутреннего противостояния нет, у президента и Рубена Варданяна могут быть разные подходы к каким-то моделям, но в целом противостояния, которое могло бы перерасти во вражду или какую-то борьбу, однозначно нет», - сказал Арам Арутюнян.



Три дня назад Араик Арутюнян встретился с представителями правоохранительных органов и поручил им дать правовую оценку тем, кто провоцирует внутреннюю нестабильность в Карабахе. «Принять все меры в рамках своих полномочий для предотвращения всех шагов и действий, ведущих к внутреннему расколу, разжиганию вражды друг к другу, внутренней нестабильности путем использования объективных опасений и недовольства людей», - говорится в официальном сообщении.

На вопрос, кто провоцирует подобное, депутат Арутюнян сказал, что есть внепарламентские группы, которые в эти трудные дни в Карабахе ищут виновных, в то время как виновник один – Азербайджан. «Они генерируют тезисы о том, что какие-то деньги присваиваются или что есть какие-то тайные договоренности, пытаясь вызвать недоверие у общественности», - сказал депутат.



Карабахский оппозиционер Тигран Петросян утверждает обратное: «Араик Арутюнян сейчас занят расколом общественности. Он годами занимается этим делом».

Петросян уверен, что причиной обострения отношений между президентом и госминистром являются не разногласия по поводу будущего страны, а деньги. По его словам, по инициативе Рубена Варданяна были проведены проверки в фондах поддержки инвестиций и сельского хозяйства Карабаха, были выявлены злоупотребления на миллионные суммы.

«Без Араика Арутюняна там большие деньги не движутся, все эти большие кредиты давались людям по прямому указанию Араика Арутюняна», - отметил оппозиционер.

Президент Карабаха во время встречи с теми же правоохранителями поручил им найти лиц, растративших средства двух фондов, и возместить нанесенный государству ущерб. Он сказал, что будет лично следить за процессом.

«Я думаю, что не может быть никакого должностного лица или государственного органа, который мог бы воспрепятствовать возмещению причиненного государству ущерба, привлечению к уголовной ответственности лиц, совершивших преступное деяние», - заявил президент Карабаха.

Петросян следил за этим выступлением и оценил его как цирк. Он вместе с группой карабахцев ждет возвращения Варданяна. Оппозиционер сказал, что если тот вернется с заявлением об отставке, то они прибегнут к жестким мерам.

В находящемся в блокаде Карабахе и прежде ходили слухи об отставке госминистра и президента, за слухами пока ничего не последовало.