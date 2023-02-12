В условиях такой трагедии в Турции отрадно видеть поддержку Армении – Клаар

«В условиях такой большой трагедии, которая произошла в Турции, отрадно видеть поддержку, оказанную соседней Арменией, и последовавшую за этим положительную реакцию», — написал Клаар на своей странице в Twitter.

В результате землетрясений в Турции и на северо-западе Сирии, по последним данным, число пострадавших превысило 29 тысяч человек, спасательные работы продолжаются.

При содействии спасательных групп Турции, Армении и США на седьмой день землетрясения из-под завалов в Адыямане были извлечены две девочки, сообщил сегодня депутат парламента Турции армянского происхождения Гаро Пайлан.

Вчера Армения отправила 100 тонн гуманитарного груза в Турцию по мосту Маргара на армяно-турецкой границе, которая закрыта с 1993 года.

Спецпредставитель Анкары на армяно-турецких переговорах Сердар Кылыч поблагодарил спецпредставителя Армении на переговорах, вице-спикера армянского парламента Рубена Рубиняна и заместителя министра иностранных дел Ваана Костаняна и отметил, что в город Адыяман отправились 5 грузовиков со 100 тоннами продовольствия, медикаментов, воды и других пакетов экстренной помощи.

«Я всегда буду помнить помощь, направленную народом Армении для облегчения страданий нашего народа в пострадавшем от землетрясения регионе», — написал Кылыч на своей странице в Twitter.

Рубен Рубинян, в свою очередь, сообщил, что грузовики пересекли армяно-турецкую границу, подчеркнув: «Рад, что смог помочь».

Армения также направила спасателей и гуманитарную помощь в Сирию.