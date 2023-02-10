Позитивные сдвиги в вопросе открытия Лачинского коридора могут создать возможность для трехсторонней встречи - провластный депутат

Пытается ли Москва организовать встречу министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России или выдвигает новые предложения по армяно-азербайджанскому урегулированию? Официальный Ереван не раскрывает скобок.

После заявления замминистра иностранных дел России о том, что Москва прорабатывает вопрос организации трехсторонней встречи, в Ереван прибыл российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам содействия нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев. А сегодня министры иностранных дел России и Армении провели телефонную беседу.

О встречах российского чиновника за последние два дня были только официальные сообщения, где нет ответа на эти вопросы.

В одной трехсторонней встрече в декабре армянская сторона не приняла участия из-за закрытия Лачинского коридора. Несколько дней назад глава МИД Армении Арарат Мирзоян не исключил встречи в таком формате «в удобный момент», при этом не выдвинув предусловий и не уточнив конкретных сроков.

Провластный депутат Арман Егоян не в курсе, привез ли Ховаев новые российские предложения. Что касается трехсторонних переговоров, то депутат сказал, что позитивные сдвиги в вопросе открытия Лачинского коридора могут создать возможность для встречи. Ереван периодически напоминает российской стороне, что бесперебойное движение по коридору является ее обязательством.

«Ситуация с Лачинским коридором зашла в тупик, и сейчас я, честно говоря, все еще не вижу выхода. В связи с платформой могут быть какие-то положительные возможности под влиянием других обстоятельств, но то, что блокада Лачинского коридора является очень большим препятствием для достижения подобной эффективности, это факт», - сказал он.

На вопрос, состоит ли официальная позиция Армении в том, что до тех пор, пока Лачинский коридор не будет открыт, трехсторонней встречи не будет, депутат ответил: «Я не могу делать столь категоричное заявление, с другой стороны, понятно, что закрытие Лачинского коридора этому процессу вовсе не способствует, если не сказать, что препятствует. Коридор закрыт, ясно, что цель закрытия этого коридора - запугать и лишить надежды население, народ Нагорного Карабаха, заставить людей покинуть свои дома. Но также очевидно и понятно без слов, что если закрывают, то закрывают, чтобы открыть в обмен на что-то. Другой вопрос - о чем идет речь и насколько это приемлемо для армянской стороны».

На вопрос Радио Азатутюн, в этом ли состоит причина того, что армянская сторона воздерживается от переговоров. Арман Егоян ответил: «Я сказал - нет, я говорю о декабре, проблема была не в страхе перед какими-то последствиями, а в беспокойстве об эффективности».

Точка зрения депутата оппозиционной фракции «Айастан» Артура Хачатряна состоит в том, что Армения должна пойти на переговоры. «Власти Армении должны вести переговоры с властями Азербайджана о судьбе Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], в противном случае получается, что они умыли руки и говорят: пусть Карабах уходит, пусть варится в своем соку», - сказал он.

Тезис о неизбежности требования уступок в переговорах оппозиционный депутат считает искусственным. «Они хотят сказать, что мы должны уступить Арцах, чтобы они не требовали от Армении дополнительных уступок. Нет, введение этой искусственной разницы является политикой разрушения нации. Когда армянские войска вышли из Карвачара, были совершены нападения на Гегаркуник и Вайоц Дзор», - сказал Хачатрян.

Российский дипломат Игорь Ховаев сегодня встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, по сообщению МИД Армении, стороны обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Министр иностранных дел Армении говорил о факторах, препятствующих миру, назвав среди них притязания Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения и его воинственную риторику.

Вчера российского дипломата принял премьер-министр Армении Никол Пашинян​. Стороны затронули блокаду Лачинского коридора, армяно-азербайджанское урегулирование.

За встречами Ховаева последовал телефонный разговор министров иностранных дел Армении и России, инициированный армянской стороной. С российской стороны была акцентирована важность скорейшего возобновления армяно-азербайджанских переговоров. Согласно сообщению официального Еревана, министры затронули вопрос разблокирования Лачинского коридора. Однако в сообщении российской стороны о коридоре ничего не говорится.

Кстати, в последние два дня армяно-российские контакты активизировались не только на дипломатическом фронте, сегодня провели телефонную беседу также министры обороны двух стран, они обсудили вопросы, касающиеся региональной безопасности и оборонного сотрудничества, но конкретики в официальном сообщении нет.