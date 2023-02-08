Ереван пока не уточняет, принял ли Баку предложения Армении

Официальный Ереван пока не уточняет, принял ли Баку предложение Армении расширить свои пять принципов, включив в них вопросы безопасности и прав армян Нагорного Карабаха. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян сегодня заявил, что считает нецелесообразным разглашать содержание азербайджанских предложений.

«Наверное, в политическом плане нецелесообразно брать отдельно какую-то деталь и говорить, каковы позиции сторон по этому вопросу на данный момент, потому что завтра может быть совсем другая картина. Повторяю, по некоторым вопросам наши позиции удалось сблизить, но у армянской стороны есть свои принципиальные вопросы в этом процессе, и мы неоднократно заявляли об этих вопросах», - отметил министр.

Арарат Мирзоян вчера в Берлине заявил, что армянская сторона получила от Азербайджана очередные предложения по мирному договору, и сейчас стороны работают над этим текстом. Ереван также представит очередные предложения, сообщил сегодня глава МИД Армении в ходе совместной пресс-конференции со своим хорватским коллегой, не вдаваясь в подробности.

«По сути, мы находимся на этапе обсуждения, это свидетельствует о том, что переговорный процесс, по большому счету, не остановился, продолжается обмен комментариями и предложениями. И теперь мы выступим с нашими новыми комментариями на основе комментариев азербайджанской стороны», - отметил Мирзоян.

В то время как официальный Ереван заявляет, что переговорный процесс не остановился, Баку обвиняет армянскую сторону в создании искусственных препятствий.

«Армянская сторона вновь прибегает к манипуляциям и, представляя себя конструктивной стороной, стремится ввести международное сообщество в заблуждение [...], вместо того, чтобы вернуться к переговорам по мирному договору, создает искусственные препятствия для процесса», - касаясь вчерашних заявлений Мирзояна, сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана.

Кстати, сегодня министр иностранных дел Армении также коснулся перенесенной трехсторонней встречи в Москве, подчеркнув, что встреча была перенесена, а не отменена. «Мы в определенный удобный момент запустим эту отложенную встречу», - сказал он.

Армянская сторона в декабре не поехала в Москву из-за перекрытия Лачинского коридора.

Сегодня Мирзоян посчитал преувеличенными утверждения о наличии кризиса в армяно-российских отношениях. Он заявил, что есть множество разногласий, но они обсуждаются с российскими коллегами.

«Публично называть это кризисом, в том числе в связи с ролью ОДКБ и политическими оценками или их отсутствием, наверное, было бы преувеличением. Мы постоянно на связи с нашими российскими партнерами», - подчеркнул глава МИД Армении.