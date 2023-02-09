Азербайджанская сторона периодически отключает подачу газа в Карабах на государственном уровне - Пашинян

Цель, по словам Пашиняна, - сломить волю карабахцев жить на своей родине. «Это уже не «экологи», а проводимая на государственном уровне акция. Потому что если «экологи» присутствуют и видны в Лачинском коридоре, то на газопроводе их замечено не было», - сказал он.

За два месяца блокады подача газа в Карабах отключается уже в седьмой раз. Помимо периодических отключений и подключений, по словам премьер-министра, азербайджанцы также меняют интенсивность подачи.

«Скажем, например, подача прекращается не полностью, а на 50 процентов. Потом объем поставленного газа становится 70 процентов, потом падает до 10 процентов, а в следующий момент становится 30 процентов. С 12 декабря 2022 года Азербайджан провел около 27 подобных операций с газопроводом, поставляющим газ в Нагорный Карабах», - сказал премьер.

Вследствие всего этого возникает не только гуманитарный, но и экологический кризис, продолжил премьер-министр. «В этих условиях наши соотечественники в Нагорном Карабахе вынуждены использовать дрова для отопления своих домов, что в свою очередь приводит к вырубке лесов, что потенциально может обернуться серьезной экологической катастрофой», - подчеркнул он.

В таком случае каково решение, что должна делать Армения? Премьер-министр и сегодня повторил звучащую уже почти два месяца официальную позицию Еревана: международное сообщество должно оказать давление на Баку. Из Армении неоднократно заявляли, что не собираются вести переговоры с азербайджанской стороной по вопросу открытия Лачинского коридора, поскольку, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, это зона ответственности российских миротворцев, они обязаны обеспечить безопасное движение.

«Считаю необходимым, чтобы незаконная блокада Лачинского коридора, гуманитарный и экологический кризис, сложившийся в Нагорном Карабахе, стали предметом более институционального международного обсуждения, потому что только неснижающаяся активность международного сообщества является способом сдерживания агрессивности и провокационных действий Азербайджана», - отметил Пашинян.

«Международное сообщество имеет много инструментов для оказания давления, но не следует иметь больших ожиданий», - считает политолог Тигран Григорян. На прошлой неделе, например, Евросоюз заявил, что не рассматривает возможность введения санкций против Азербайджана, вместо этого сосредоточившись на диалоге между сторонами.

«В вопросе санкций, похоже, мы далеки от ситуации, когда их будут применять Евросоюз или США. На Западе, наверное, думают, что ситуация еще не настолько экстремальна, чтобы прибегать к каким-то радикальным мерам», - сказал он.

Политолог подчеркнул, что помимо призывов к международному сообществу для открытия Лачинского коридора власти Армении могут как минимум вести прямые переговоры с Россией, чего, по словам Григоряна, Ереван избегает.

«Очевидно, что помимо международного давления другим инструментом, который может способствовать открытию Лачинского коридора, является как минимум активная работа с Россией в этом вопросе. Но мы видим, что власти Армении избегают переговоров и с Россией, и с Азербайджаном по этому вопросу, думая, что и Москва, и Баку используют вопрос Лачинского коридора, чтобы добиться от Армении других повесток и уступок», - сказал политолог.

В течение 60 дней блокирования Лачинского коридора звучали призывы открыть дорогу со стороны США, Евросоюза, России, ряда международных организаций. Однако эти обращения пока не дали никаких результатов. Более того, Баку продолжает настаивать на том, что коридор открыт.

А накануне в Конгрессе США двухпартийная коалиция во главе с комитетом по армянским вопросам Конгресса представила проект резолюции против блокады Нагорного Карабаха. Авторы проекта - конгрессмены-демократы Фрэнк Паллоне и Брэд Шерман. Они подчеркивают необходимость привлечения Азербайджана к ответственности.

По сообщению вашингтонского офиса «Ай дат», число первоначальных сторонников проекта в Палате представителей превысило 60 человек.

«США должны действовать немедленно и использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы вновь открыть коридор, прежде чем этот гуманитарный кризис перерастет в катастрофу», - написал конгрессмен Фрэнк Паллоне.