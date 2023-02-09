В Конгрессе США представлен проект резолюции против блокады Карабаха

Вчера в Палате представителей США двухпартийная коалиция во главе с комитетом по армянским вопросам Конгресса представила проект резолюции против блокады Нагорного Карабаха. Согласно сообщению вашингтонского офиса «Ай дат», резолюция нацелена на усиление давления США на Азербайджан с тем, чтобы Баку снял блокаду Карабаха, которая продолжается уже два месяца.

Число первоначальных сторонников законопроекта, авторами которого являются избранные от Калифорнии конгрессмены-демократы Фрэнк Паллоне и Брэд Шерман, в Палате представителей уже достигло 65, среди них как республиканцы, так и демократы.

Авторы законопроекта подчеркивают необходимость привлечения Азербайджана к ответственности.

В письме, адресованном своим коллегам, сопредседатель комитета по армянским вопросам Конгресса Фрэнк Паллоне написал: «Режим Алиева предпринимает преднамеренные шаги, чтобы изгнать коренное армянское население Нагорного Карабаха и лишить его возможности жить свободно и достойно на земле своих предков. Это явный признак этнической чистки, которую мы не можем игнорировать».

«США должны действовать немедленно и использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы вновь открыть коридор, прежде чем этот гуманитарный кризис перерастет в катастрофу», - подчеркнул конгрессмен.

«Соединенные Штаты должны действовать. Вот почему я и мои коллеги из комитета по армянским вопросам представили резолюцию, в которой Конгресс безоговорочно осуждает эту смертоносную блокаду, - заявил Брэд Шерман. - Давайте проясним, что это такое: попытка Азербайджана вытеснить этническое армянское население Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] из их домов, сделав жизнь в Арцахе невозможной. Тактика - блокада, результат - гражданские лишения, цель - этническая чистка».

Помимо резкого осуждения действий Азербайджана, в случае принятия резолюции Палата представителей предложит администрации США пять практических шагов для предотвращения ухудшения гуманитарного кризиса в Карабахе.

Согласно сообщению, рекомендуемые шаги следующее: обратиться в международные суды для расследования военных преступлений Азербайджана, сотрудничать с международными партнерами, включая власти Карабаха, для обеспечения размещения международных наблюдателей в Лачинском коридоре, немедленно прекратить любую военную помощь или помощь в сфере безопасности Азербайджану со стороны США и применить 907-ю поправку к «Акту в поддержку свободы», ввести санкции против должностных лиц Азербайджана, ответственных за блокаду Карабаха и другие нарушения прав человека, разработать мощную программу стабильной американской гуманитарной помощи и долгосрочной поддержки развития карабахским армянам, страдающим от азербайджанской агрессии.

60 дней назад, 12 декабря прошлого года, группа азербайджанцев, называющих себя экоактивистами, перекрыла Лачинский коридор - единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. Дорога остается заблокированной по сей день. Наряду с этим азербайджанская сторона также регулярно блокирует подачу газа и электроэнергии из Армении в Карабах.

Неоднократные призывы международного сообщества, в том числе США, к Азербайджану разблокировать коридор пока результата не дали.