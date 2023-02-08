Подача газа в Карабах снова блокирована. Занятия в отапливаемых газом школах пока не возобновятся

В Нагорном Карабахе снова нет газа. Из Степанакерта сообщают, что Азербайджан вновь перекрыл единственный газопровод, подающий в Нагорный Карабах газ из Армении.

За два месяца блокады Карабах уже в седьмой раз лишается голубого топлива.

«Периодически прерывая и частично восстанавливая подачу газа, азербайджанская сторона стремится углубить не только гуманитарный кризис, но и чувство неопределенности», - заявляют в Карабахе.

Подача газа была частично восстановлена около 12 часов назад, утром жители Степанакерта говорили, что у них есть газ.

Вчера даже обсуждался вопрос о возобновлении занятий в школах, отапливаемых газом, но, фактически, учебные заведения останутся закрытыми. Из-за проблем с отоплением занятия отменяются уже в четвертый раз.

Мало того, что газ из Армении поступает в Карабах с перебоями, так еще и почти месяц не поступает электроэнергия. На подконтрольной Азербайджану территории произошла авария на высоковольтной линии электропередач. С 10 января в Карабахе потребляют электроэнергию местного производства и из-за нехватки мощности вынуждены были перейти на режим веерных отключений.

Наряду с этими трудностями есть все же один плюс, говорит жительница Степанакерта Ирэна Арутюнян: в последние дни блокады появились продукты, которые нельзя было раньше купить в магазинах: фрукты, сладости, колбасы, но при этом много очередей.

«Правда, упорядоченные очереди, но все равно не хочется уже стоять в них. Мы успели купить яблоки, муж стоит в очереди, дали номер на апельсины, лимоны и бананы», - рассказала одна из жительниц Карабаха.

Фрукты и овощи, однако, доступны не всем. Ашхен Григорян из села Мачкалашен Мартунинского района говорит, что пока они довольствуются лишь умеренным количеством продуктов, купленных по талонам.

«В наше село вообще не привезли, а Степанакерт далеко, к тому же нет газа, чтобы мы могли, например, ездить туда-сюда на машинах. Мы не видим фруктов вообще, ни конфет, ни сладостей», - сказала Григорян.

За два месяца азербайджанской блокады также возникли серьезные социальные проблемы, по последним данным, более 5100 человек потеряли работу и источник дохода. Власти начали процесс оказания помощи пострадавшим сферам. Сейчас принимаются заявки.