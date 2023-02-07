Если снова не будет перебоев с газоснабжением, занятия возобновятся - и. о. министра образования Карабаха

После более чем однодневного перерыва в Нагорном Карабахе снова есть газ. Из Степанакерта сообщают, что подача газа из Армении в Карабах, заблокированная вчера Азербайджаном, частично восстановлена.

«С учетом недостаточного объема поступающего газа и холодной погоды в ближайшее время газоснабжение будет восстановлено только для населения», - сообщает Информационный штаб Нагорного Карабаха.

Из-за отсутствия голубого топлива сегодня в Карабахе была приостановлена работа школ, училищ и колледжей, отапливаемых газом. В условиях азербайджанской блокады занятия прерываются уже в четвертый раз. Исполняющая обязанности министра образования Нагорного Карабаха Асмик Минасян сообщила Радио Азатутюн, что занятия возобновятся, если снова не будет перебоев с газоснабжением.

«Сейчас у нас в Карабахе 118 школ, и большинство школ, то есть, более 80, отапливаются дровами, дровяными печами или дровяными котлами, и только менее 40 школ отапливаются газом, газовыми котлами. Просто парадокс в том, что школы, отапливаемые газом, самые большие», - сказала и. о. министра образования.

Именно в этих школах учатся около 50% школьников – примерно 9500 детей.

Министр образования Карабаха ранее сообщила Радио Азатутюн, что в выпускных классах вынужденно устанавливают дровяные печи, чтобы учащиеся могли закончить школу в установленные программой сроки и иметь возможность сдавать экзамены. Но чтобы школьный процесс не останавливался из-за участившихся отключений газа, они хотят в школах с газовым отоплением установить также дровяные котлы.

«Есть краткосрочные решения проблемы, а есть также долгосрочное решение, мы уже параллельно думаем о том, чтобы по возможности рядом с газовыми котлами были установлены дровяные котлы, чтобы в случае отключения газа мы могли перейти на дровяное отопление», - сказала Асмик Минасян.

Из-за отсутствия газа увеличивается нагрузка на энергосистему. Людям приходится использовать электричество, чтобы отапливать свои дома и готовить еду.

Жители уже прекрасно знают, что в такой ситуации аварии в электросети неизбежны.

«Это может занять час или два, у нас тоже была подобная ситуация, когда где-то на два-три часа отключили, но это было во время предыдущего отключения газа, в этот раз электричество восстановили за один час», – рассказала жительница Степанакерта Нарине Григорян.

В условиях зимних холодов, помимо периодических плановых и аварийных отключений, даже при наличии электричества полноценно обогреть дом невозможно, говорит Нарине. По ее словам, детей сестры, приехавших в гости к бабушке, приходится одевать потеплее, чтобы они не замерзли. Не у всех есть дровяная печь.

«Ну, во-первых, очень неудобно ставить печь в зданиях, потому что надо иметь место, где поставить эту печь, во-вторых, есть проблемы с дровами, топливом. У нас нет прежних лесов, чтобы позволить такую роскошь, у нас есть то, что есть, и вырубать все это я считаю преступлением, этого тоже не хватит», - сказала жительница Степанакерта.

Уже около месяца из Армении в Карабах не поступает и электроэнергия, поскольку поврежденный участок ЛЭП находится на территории, подконтрольной Азербайджану, который не допускает туда специалистов для устранения аварии.

Нарине предлагает правительству экономить местную электроэнергию, чтобы люди могли использовать электроэнергию хотя бы по минимуму в условиях отсутствия голубого топлива. «Во время предыдущего отключения газа был приказ максимально экономить электроэнергию на всех инфраструктурах, где можно выходить на работу посменно», - сказала она.

По закрытому уже почти два месяца азербайджанцами Лачинскому коридору ездят только машины российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сегодня при содействии МККК из Карабаха в Армению были перевезены еще шесть пациентов, нуждающихся в специализированном лечении.