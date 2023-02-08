Армянские спасатели уже находятся в зоне бедствия

Накануне премьер-министр Никол Пашинян провел телефонные разговоры с лидерами Турции и Сирии, подчеркнув, что Армения в приоритетном порядке отправит в Сирию продовольствие, а в случае с Турцией - спасателей. Официальная информация об отправке продовольствия в Сирию пока не публиковалась.

Армянская община Сирии считает гуманитарную помощь крайне необходимой.

«Вследствие блокады страны не хватает медикаментов и оборудования для оказания неотложной медицинской помощи. Представьте, в условиях землетрясения даже государство вряд ли сможет справиться, хотя помощь из некоторых арабских стран, к счастью, прибыла, государство предоставило все имеющиеся в его распоряжении больницы, медцентры, передвижные медпункты. Армянская община в первую очередь нуждается в непосредственной экономической помощи, в лекарствах, продуктах питания, первой медицинской помощи», - в телефонной беседе с Радио Азатутюн сказал редактор издаваемого в Алеппо армянского издания «Гандзасар» Зармик Погикян.

По предварительным данным, число жертв в армянских общинах Турции и Сирии достигает 10 человек: в Турции - 8, в Сирии - 2. Еще вчера сообщалось, что в Алеппо погибло четверо армян. По словам Погикяна, двое из них, к счастью, были найдены живыми. «В Алеппо у нас было двое погибших и десять раненых. Двое раненых находятся в больнице, они прооперированы, их состояние стабильное. К счастью, остальные получили легкие травмы. Сегодня должны состояться похороны погибших. Это были мои близкие друзья, семья Тенекеджян - мать Мирна Тенекеджян, еще молодая, 49-летняя женщина, и ее сын Альберт Тенекеджян, он был еще юным, был спортсменом, учеником средней школы», - сообщил наш собеседник.

Погикян сказал, что они не могут преодолеть страх из-за продолжающихся толчков. «Мы были дома, обнявшись встали в проеме двери, предполагая, что будет несколько двухсекундных толчков. Но потом мы увидели, что толчки сильные и длятся долго, примерно две минуты, и послышались звуки падения и разрушения, в нашем доме начали падать и ломаться предметы, треснула стена», - рассказал собеседник.

Он сообщил, что в зоне бедствия объявлено чрезвычайное положение, закрыты рабочие места и все учебные заведения. Вода и электричество подаются по часам, открыты только продовольственные магазины, государство выдает пострадавшим продукты питания и принадлежности первой необходимости.

Семья Погикяна также ночует на улице, несмотря на трещины и повреждения в квартире, вызванные толчками, сегодня утром они вернулись в дом.