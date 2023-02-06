В результате землетрясения погибли по меньшей мере четверо армян в Алеппо и еще двое - в Турции

По последним данным, в результате разрушительного землетрясения магнитудой 7.8, произошедшего минувшей ночью в Турции на границе с Сирией, в Алеппо погибли четверо армян. По данным офиса уполномоченного по делам диаспоры, еще два армянина погибли в Турции.

Двое из погибших в Сирии - мать и сын, сообщил Радио Азатутюн редактор издаваемой в Алеппо газеты «Гандзасар» Зармик Погикян, личность двух других погибших пока не известна.

«Из-под завалов в квартире достали армянскую семью. Мать и маленький сын, к сожалению, погибли, а отец и дочь находятся в больнице, их оперируют», - сказал он.

Газета, которой руководит Погикян, также опубликовала на своей странице в Facebook фотографию, на которой видно, как отца и дочь вытаскивают из-под завалов.

Землетрясение, которое минувшей ночью потрясло две соседние страны, уже унесло жизни почти 2000 человек. Цифры продолжают расти.

Зармик Погикян рассказал, что толчки продолжались до рассвета, все находятся в страхе. «Мы были в своих квартирах, землетрясение было очень сильным и длилось долго», - сказал он.

В местных армянских школах, церквях и других учреждениях сейчас подсчитывают ущерб от землетрясения, во всех зданиях есть обвалы и трещины в стенах.

По сообщению армян Алеппо, сейчас в городе нет ни воды, ни электричества, также есть проблемы со связью. Радио Азатутюн с трудом удалось связаться с ними по телефону.

«Толчки начались после четырех часов утра, сначала они были не такими сильными, потом стали довольно мощными, мы с таким землетрясением еще не сталкивались», - сказал Рубен Геворкян.

Он рассказал, что живущие в поврежденных домах сейчас находятся у своих родственников. Среди армян из его окружения на данный момент никто не остался без крыши над головой.

МИД Армении сообщает, что для получения информации о наличии граждан Армении среди пострадавших в результате землетрясения, а также для граждан Армении, нуждающихся в помощи, действует горячая линия. В связи с землетрясением соболезнования обеим странам выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В Твиттере он также выразил готовность оказать помощь. Однако на данный момент вопрос отправки спасателей и гуманитарной помощи в район бедствия не обсуждается, сообщили Радио Азатутюн в МЧС.

Сегодня днем в Турции произошло еще одно мощное землетрясение магнитудой 7.6.