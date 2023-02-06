В Турции и Сирии произошло землетрясение. Сотни погибших и пострадавших

На юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией произошло сильное землетрясение. Погибли, по предварительным данным, 76 человек, 440 пострадали. Под завалами сотен разрушенных зданий спасатели ищут выживших. В стране объявлено чрезвычайное положение.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на глубине десяти километров вблизи города Газиантеп с населением больше одного миллиона человек.

После первого землетрясения магнитудой 7,8 только в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что пострадали не менее 10 городов. В Диярбакыре обрушился торговый центр.

Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе, а также по всему региону - на Кипре, в Ливане и в Сирии, где, как и в Турции, много погибших.

Как передает Reuters, сирийские государственные СМИ сообщили, что в провинции Алеппо обрушилось большое количество зданий. Найдены тела более 100 погибших, ещё 516 пострадали, передает AP.

В сирийском городе Хама обрушился восьмиэтажный дом. Спасатели разбирают завалы. По данным агентства SANA, также есть разрушения в Латакии.

По словам очевидцев, люди в Дамаске, а также в ливанских городах Бейрут и Триполи, выбегали на улицы и садились в машины, чтобы отъехать от своих домов на случай обрушения. Подземные толчки ощущались и на армяно-грузинской границе.

Глава Турецкого Красного Креста Керем Киник заявил, что Турция готова принять международную помощь.

Турция находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. В 1999 году более 17 тысяч человек погибли после мощного землетрясения в районе Измита на северо-западе страны.

Радио Свобода