Пашинян выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции и Сирии и выразил готовность помочь

Глава армянского правительства написал в Twitter, что Армения готова оказать помощь.

«Я опечален известием о произошедшем в Турции и Сирии разрушительном землетрясении, которое привело к многочисленным человеческим жертвам. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Армения готова оказать помощь», - написал Никол Пашинян.

Прошлой ночью землетрясение магнитудой 7,6 было зафиксировано на юго-востоке Турции, на границе с Сирией. По силе толчков в эпицентре оно с сейсмической точки зрения оценивается как «разрушительное». В результате землетрясения погибло более 500 человек.

На данный момент среди убитых в Алеппо (Сирия) двое армян. В Министерстве иностранных дел Армении заявили, что также работают над получением информации о наличии граждан Армении среди пострадавших в Турции.