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Париж поддерживает возможность возобновления армяно-азербайджанских переговоров – пресс-секретарь МИД Франции

Анн-Клэр Лежандр дает интервью российскому журналисту Алексею Венедиктову.

Франция крайне обеспокоена блокадой Лачинского коридора, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анн-Клэр Лежандр.

«Мы постоянно требуем, чтобы этот коридор был разблокирован, чтобы осуществлялась доставка гуманитарной продовольственной помощи. Существует реальная опасность серьезного гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе», - заявила дипломат.

Кроме того, по словам представителя МИД Франции, Париж хочет и поддерживает возобновление переговоров между Ереваном и Баку.

По словам Анн-Клэр Лежандр, именно благодаря усилиям президента Франции Эммануэля Макрона представители Армении и Азербайджана смогли пообщаться друг с другом в рамках состоявшегося в октябре прошлого года в Праге саммита, в ходе которого было принято решение направить миссию ЕС к границе Армении для снятия напряженности и обеспечения целостности границ.

Она добавила, что поддержка Армении со стороны Франции четко выражена.

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