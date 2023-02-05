Париж поддерживает возможность возобновления армяно-азербайджанских переговоров – пресс-секретарь МИД Франции

«Мы постоянно требуем, чтобы этот коридор был разблокирован, чтобы осуществлялась доставка гуманитарной продовольственной помощи. Существует реальная опасность серьезного гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе», - заявила дипломат.

Кроме того, по словам представителя МИД Франции, Париж хочет и поддерживает возобновление переговоров между Ереваном и Баку.

По словам Анн-Клэр Лежандр, именно благодаря усилиям президента Франции Эммануэля Макрона представители Армении и Азербайджана смогли пообщаться друг с другом в рамках состоявшегося в октябре прошлого года в Праге саммита, в ходе которого было принято решение направить миссию ЕС к границе Армении для снятия напряженности и обеспечения целостности границ.

Она добавила, что поддержка Армении со стороны Франции четко выражена.