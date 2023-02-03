Жаркая перепалка в парламенте: оппозиция созвала слушания по вопросу Лачинского коридора

С благословения главы Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаела Аджапахяна оппозиция начала заседание, которое затем переросло в жаркую словесную перепалку.

Почему азербайджанцы не уходят из Лачинского коридора? Как этому способствовала политика правительства Никола Пашиняна? Какие есть пути открытия единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с внешним миром? Для обсуждения этих вопросов в зале заседаний парламента собрались оппозиционные фракции, внепарламентские деятели и только один провластный депутат.



«Власти запустили в оборот следующий тезис: мы должны сдать Карабах, чтобы спасти Армению», - заявил депутат от оппозиции Андраник Теванян.



По его словам, Пашинян решил судьбу Карабаха в конце прошлого года в Праге, во время четырехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Европейского совета. «Во время той встречи Никол Пашинян согласился рассматривать Карабах как часть Азербайджана», - сказал оппозиционер.

Анализ противоречивых слов и действий Пашиняна приводит к одному выводу, заключил депутат: «[Лачинский коридор] будет периодически закрываться до тех пор, пока в Армении не произойдут политические изменения, не произойдет изменения в политике. А это изменение в политике означает смену власти».



Сменой действующей власти возможно предотвратить угрозы, которые обрушиваются на Армению и Карабах, такого мнения придерживается и бывший депутат-республиканец Артак Закарян. По его убеждению, у карабахского вопроса есть темные стороны, следует раскрыть то, что Пашинян обещал Азербайджану. «Необходимо объединиться и добиться смены власти, только после этого любое решение может быть реализовано в интересах и на благо нашей страны и нашего народа», - отметил Закарян.

Из членов правящей фракции в зале находился только депутат Гурген Арсенян. Провластный депутат спокойно слушал выступления об опасностях, грозящих Карабаху и карабахцам. Он разозлился, когда эти выступления закончились выводами о смене власти. Арсенян подошел к трибуне и стал укорять оппозиционеров.

«О чем вы говорите, какие угрозы вы направляете действующей власти Армении, законной власти? Вы отвечаете за свои слова?.. Приговор вам вынес народ во время выборов... Постоянно говорите и 120 тысячах жителей Карабаха... 3 миллиона жителей Армении, мы в ответе за этих людей, мы в ответе за нашу страну. Направьте свою деятельность на служение государственным интересам Армении. То, что вы делаете, не исходит из интересов нашей страны», - заявил он.



После выступления в защиту власти Арсенян покинул зал заседаний и направился прямо в кабинет руководителя фракции «Гражданский договор».

Рубен Рубинян из правящей команды присутствовал на слушаниях дистанционно. Свое мнение он написал в Facebook. Из выступлений оппонентов власти он заключил, что они пытались освободить от ответственности стороны, нарушившие трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года.

«Тот же премьер-министр, который говорил о снижении планки, 2 сентября 2021 года четко заявил, что право народа Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] на самоопределение священно», - сказал специалист по конституционному праву Вардан Погосян.

Погосян напомнил, что после выборов 2021 года правительство Армении обязалось решить карабахскую проблему на основе права на самоопределение. Однако, по его словам, спустя год Пашинян вдруг заявил, что планку в вопросе статуса Карабаха нужно снизить, он забыл о праве на самоопределение. «Имеют ли право нынешние власти РА так подходить к вопросу Арцаха? Нет, не имеют. Это неконституционно в первую очередь», - сказал Погосян.



В Декларации о независимости закреплено, что Армения признает факт самоопределения Карабаха. Этой декларацией была создана наша государственность, и ни одна власть не имеет права отказываться от этого принципа, подчеркнул специалист по конституционному праву. «Любой договор, который Республика Армения может заключить в этом плане, будет неконституционным», - сказал Вардан Погосян.



По вопросу Карабаха оппозиция разработала второй проект заявления, который пока не обсуждался. Первый проект провалился, потому что провластные депутаты не приняли участия в голосовании.