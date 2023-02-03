О чем велись переговоры и чего требовало международное сообщество перед отставкой Тер-Петросяна? - рассекреченные документы Госдепа

«Если я принял решение уйти в отставку, поверьте, это означает, что я счел альтернативу более опасной для нашего государства», - сказал он.

В своей 4-минутной прощальной речи Тер-Петросян не уточнил, кто эти известные силы, почему и как они предъявили подобное требование президенту. Он намекнул, что время даст ответы на эти вопросы.

Сейчас в архивах Госдепартамента США появляются рассекреченные документы, свидетельствующие не только о внутриполитических разногласиях Армении, но и о требованиях, выдвинутых международным сообществом за закрытыми дверями.

Фактически переговорный процесс по карабахской проблеме начал активизироваться еще за год до отставки Тер-Петросяна, в 1997 году. Было два способствующих этому фактора: во-первых, Азербайджан начал подписывать первые соглашения о прокладке газо- и нефтепроводов, и Запад был заинтересован в установлении стабильности и мира в регионе. С другой стороны, в январе того же года был создан новый формат: сопредседательство России, США и Франции. Как свидетельствуют дипломатические телеграммы Госдепартамента, на том этапе в интересах всех трех стран было урегулировать этот вопрос и тем самым показать, что Запад и Россия могут сотрудничать и способствовать миру в Европе.

Поэтому уже через месяц после создания сопредседательства, в феврале, вопрос включается в повестку дня встречи госсекретаря США Мадлен Олбрайт и президента Франции Жака Ширака, состоявшейся в Париже. Два западных лидера подчеркивают необходимость выступить единым фронтом и положить конец этой истории (документ можно скачать здесь).

Спустя несколько недель, в феврале, заместитель госсекретаря США Строуб Толботт встречается с министром иностранных дел Армении Александром Арзуманяном и просит передать президенту Тер-Петросяну, что Карабахом теперь занимаются три сверхдержавы, и игнорировать этот факт нельзя.

«Три важные страны с важными интересами также взяли на себя ответственность. И в США, и во Франции, и в России постепенно наблюдается усиление консолидации интересов в вопросе подталкивания сторон вперед. Тер-Петросян не должен закрывать глаза, будет давление», - согласно рассекреченному документу, предупреждает американский посол по особым поручениям Джеймс Коллинз(документ можно скачать здесь).

То, что посредники серьезны в своих усилиях по активизации переговоров, видно из следующей дипломатической телеграммы: через несколько дней заместитель госсекретаря США встречается сначала со своими французским и российским коллегами Жаком Блотом и Борисом Пастуховым, а затем с министром иностранных дел России Евгением Примаковым. На всех трех встречах все три стороны подчеркивают, что готовы выступить единым фронтом и активизировать давление, чтобы стороны пошли на уступки. Решено включить этот вопрос в повестку дня встречи Ельцина и Клинтона, которая состоится в Хельсинки месяцем позже, в апреле. Тему открывает президент США во время рабочего обеда.

«Я хочу расширить наше сотрудничество по внешнеполитическим вопросам, одним из которых является Карабах. Решение этого вопроса отвечает интересам всех нас, и я готов работать с Вами, чтобы сдвинуться с мертвой точки», - говорит Клинтон.

Ельцин в ответ утверждает, что Москва только рада участию Вашингтона: «Мы не будем ревновать, я уверен, что ваше влияние будет положительным» (документ можно скачать здесь).

«Перемирие вселило уверенность в армян и азербайджанцев, и они не склонны идти на уступки. Но нужно дать понять сторонам, что их упорство может привести к нежелательным последствиям», - советует Примаков.

Уже на следующий день заместитель госсекретаря США проводит телефонный разговор с заместителем министра иностранных дел Турции Ойменом.

«Оймен рассказал, что несколько дней назад у него была частная беседа в Стамбуле с первым заместителем министра иностранных дел России Ивановым, который сказал, что Москва готова двигаться вперед в вопросе Нагорного Карабаха. Если у Иванова есть такое чувство, значит, стоит попробовать», - говорится в секретном документе Госдепа (документ можно скачать здесь).

Через две недели после этого трое посредников встречаются в Вашингтоне и впервые объединяют свои идеи, составляя единый документ.



Через несколько дней этот совместный документ обсуждается и принимается на уровне президентов - во время парижской встречи Клинтона, Ельцина и Ширака.



«Урегулирование карабахского вопроса решит многие проблемы сегодня и избавит нас от многих проблем, которые могут возникнуть завтра», - согласно рассекреченному документу Госдепартамента, сказал Клинтон Ельцину.

Уже в конце мая посредники привозят в регион тот документ, который позже стал известен как пакетный вариант. С первых минут встречи с президентом Армении и до последнего момента посланники подчеркивают одну и ту же мысль: они едины и серьезно настроены.



«Три страны, от президентов до их правительств, со всей ответственностью усердно работали над продвижением мирного процесса», - согласно рассекреченному документу, говорит Тер-Петросяну заместитель госсекретаря США, подчеркивая, что «международное сообщество ожидает, что стороны отнесутся к их усилиям с должной серьезностью».

Французский посредник Жак Блот предупреждает: «Раньше стороны были склонны играть на разногласиях стран-посредников, сталкивая их друг с другом, но теперь сопредседатели едины».

Посол России также подтверждает: «Пора достичь согласия» (документ можно сказать здесь).

Лидеры США, России и Франции, в свою очередь, на саммите «Большой восьмерки» в Денвере принимают первое совместное заявление по Нагорному Карабаху.

«Прекращения огня самого по себе недостаточно. Международное сообщество призывает достичь окончательного урегулирования, и мы убеждены, что установление стабильного и прочного мира в регионе нельзя откладывать», - заявили Ельцин, Клинтон и Ширак.

Несмотря на эти беспрецедентные усилия и единство трех стран-сопредседателей, переговоры на местах не продвигаются.

«Я думаю, что мы должны перейти к делу, потому что, если мы этого не сделаем, они сочтут нас пугалом, - говорит глава МИД России на встрече с госсекретарем Олбрайт в Денвере, предлагая применить угрозы и санкции: - Мы должны показать зубы. Вы, американцы, можете что-то сделать с азербайджанцами, используя нефть в качестве рычага. Вы можете сказать, что, если дело не выгорит, вы не станете поощрять свои компании помогать Азербайджану в добыче нефти. Что касается Армении, то мы будем использовать оружие как рычаг, иначе говоря Россия может пригрозить Армении, что не даст оружия, а вы можете продвигать нефтяной фактор» (документ можно скачать здесь).

Несмотря на эти предупреждения, Степанакерт и Баку категорически отвергают пакетный вариант. Примерно через два месяца сопредседатели представляют новый, поэтапный план, основанный на тех же принципах, но избирается, так сказать, растянутый вариант реализации. В частности, если первый, пакетный вариант предполагал, что возврат территорий и определение статуса должны происходить одновременно, то теперь посредники предлагают сначала освободить территории, вернуть беженцев, обеспечить безопасность и самоуправление Карабаха, а затем обратиться к вопросам территориальной целостности Азербайджана и статуса Карабаха.

На фоне этих последовательных усилий сопредседателей президент Армении в сентябре созывает пресс-конференцию и фиксирует, сколь опасно для армянской стороны идти против воли международного сообщества: «Что, международное сообщество допустит, чтобы эта ситуация сохранялась 20 или 30 лет? Это исключено, и международное сообщество найдет способы и средства настолько ослабить нас, что мы не только не сможем получить то, что можем получить сегодня путем компромиссов, но и окажемся в гораздо худшем положении».

Через три дня после пресс-конференции Тер-Петросяна министр иностранных дел России Примаков встречается с заместителем госсекретаря США и предупреждает, что Тер-Петросян подвергся серьезной критике за свою смелую позицию и его следует поддержать. Примаков, хорошо знающий регион, подчеркивает, что «рано или поздно будет необходимо оказать давление на Нагорный Карабах» (документ можно скачать здесь).

Посредники начинают обсуждать, как убедить Степанакерт. Президент Франции Жак Ширак, встретившись с президентом Армении в октябре в Страсбурге, предлагает пригласить премьер-министра Кочаряна и других влиятельных карабахцев в Париж.

«Цель состоит в оказании давления, чтобы они пришли к согласию. Потом Кочаряна могут пригласить в Москву, потом в Нью-Йорк, где ему скажут то же самое», — предложил заместитель министра иностранных дел Франции заместителю госсекретаря США, согласно рассекреченным документам Госдепа(документ можно скачать здесь).

Однако идея не дает никаких результатов. После визита Кочаряна заместитель министра иностранных дел Франции направил в Вашингтон секретную телеграмму: «Нам не удалось добиться каких-либо реальных изменений в позиции Кочаряна, и мы не видим никакой реальной перспективы начала переговоров»(документ можно скачать здесь).

Пытаясь объяснить феномен резкого отторжения международного сообщества, посредники даже предполагают, что, возможно, Тер-Петросян и Кочарян ведут согласованную игру: один отвергает посредников, другой заявляет, что готов к компромиссам.

Между тем, на деле все было более чем серьезно. Борьба за власть в Ереване углублялась с каждым часом. Во-первых, по секретным дипломатическим телеграммам, об этом догадывается министр иностранных дел России Евгений Примаков.

Еще за месяц до отставки Тер-Петросяна, в январе, встречаясь в Швеции с заместителем госсекретаря США Строубом Толботтом, Примаков сказал: «Кочарян хочет стать президентом Армении. Армяне Карабаха являются препятствием, давайте не будем зря толочь воду в ступе по этому вопросу, а вместо этого обсудим, что мы можем сделать» (документ можно скачать здесь).

Примаков предлагает ужесточить давление на власти Карабаха и в срочном порядке высадить там «дипломатический десант».

«Если посредники Минской группы поедут в Степанакерт как, так сказать, представители трех очень серьезных стран, это будет иметь какой-то результат. Это покажет, что, противодействуя мирному урегулированию, они идут против воли всего мира», - согласно секретной телеграмме, сказал глава МИД России заместителю госсекретаря.

Талботт соглашается с необходимостью поддержки Тер-Петросяна и признает, что между ним и Кочаряном началась настоящая борьба. При этом, он отказывается ехать в Степанакерт и рассказывает Примакову шокирующие подробности последнего визита посредников в Карабах.

«В прошлый раз Аркадий Гукасян сравнил нас, сопредседателей, с печально известными «тройками», действовавшими во время сталинских репрессий, обвинил нас в организации истребления карабахских армян. Я не спешу снова получить такой же прием», - признается заместитель госсекретаря США.

Дипломаты решают снова встретиться в Париже через несколько дней. Но до этого, через две недели после этого разговора Примакова и Талботта, Тер-Петросян уходит в отставку.

«Я воздержусь от каких-либо комментариев или оценок, чтобы не усугублять ситуацию. Считаю только необходимым отметить, что в условиях кризиса власти обсуждение вопроса Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] было лишь предлогом. Проблема гораздо глубже и связана с принципами государственности, альтернативой мира и войны. И жизнь покажет, кто что сделал для Арцаха, а кто на самом деле его продает», - сказал в своем выступлении первый президент Армении.

В те дни на столе лежал вариант вывода армянских сил с удерживаемых территорий, кроме Лачина, для создания разделительной линии между сторонами – буферной зоны, которая должна была оставаться полностью незаселенной и находиться под контролем сил ОБСЕ. Лачинский коридор должен был составлять 22 километра вместо сегодняшних 5 километров, а Азербайджан должен был сдать его в аренду ОБСЕ, которая, в свою очередь, должна была передать его в пользование властям Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах должен был иметь свой флаг, герб, гимн и Конституцию. Граждане могли проходить военную службу на территории Карабаха, а азербайджанская армия, силы безопасности и полиция не имели бы права входить в Нагорный Карабах без разрешения местных властей. Степанакерт также получал право устанавливать внешние связи с зарубежными странами и международными организациями в области экономики, науки, культуры, спорта и гуманитарных вопросов. После этих действий, уже на следующем этапе было предложено перейти к уточнению статуса. Перед этим международное сообщество пообещало развернуть миротворческие силы, став гарантом безопасности.

Из дипломатических документов видно, что в ходе переговоров по этому вопросу за закрытыми дверями посредники неоднократно подчеркивали, что это лучшее, что они могли бы придумать и лучшее, что они могли бы предложить сторонам. В то же время, сверхдержавы предупреждали армянскую сторону, что, не достигнув решения, Армения потеряет возможности для развития и процветания.

«Время работает против Еревана: в то время как Азербайджан богатеет, Армения находится в стагнации», - сказал Примаков в 1997 году, согласно дипломатической телеграмме, отправленной из Москвы в Вашингтон (документ можно скачать здесь).

«1997 год – это год принятия решения по газопроводам и транспортным магистралям. Если армянская сторона не сможет участвовать в региональных процессах, это дорого обойдется Армении, что не отвечает ничьим интересам», - за несколько месяцев до этого предупреждал главу МИД Армении американский посол по особым поручениям Джеймс Коллинз.

Заместитель госсекретаря Строуб Толботт также подчеркивал, что участие Армении в энергетических программах и региональных проектах зависит от решения карабахской проблемы.

«По мнению президента Клинтона, необходимо сделать Армению участником ожидаемого экономического роста в регионе», - сказал Строуб Толботт, согласно одному из дипломатических документов. Высокопоставленный дипломат рассказал о возможности перезапуска химического завода «Наирит» и в то же время предупредил: «Это показывает, какие планы рушатся из-за конфликта. Без мира ничего не будет».

После отставки первого президента более чем на два десятилетия все три лидера Армении взяли курс на сохранение статус-кво. Все трое на различных этапах своего правления обвиняли Тер-Петросяна в пораженчестве и предательстве.