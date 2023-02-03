Армения поддерживает предложение России присоединиться к проекту для создания национальных сегментов

Премьер-министр также подчеркнул, что доля сектора информационных технологий и связи в ВВП Армении последовательно растет.

Правительство, по словам Пашиняна оказывает секториальную государственную поддержку IT-бизнесу, подчеркнув, что в прошедшем году более 1000 стартапов получили существенные налоговые льготы.

«Для нас остается важным вопрос формирования единого цифрового пространства на территории евразийской интеграции. В этом контексте, отмечу актуальность и высокую востребованность инструментов системы межгосударственного обмена информацией, создания и развития цифровых проектов с интеграционным эффектом», - сказал армянский премьер.

Подчеркнув, что Армения стала шире и глубже использовать цифровые механизмы для преодоления как последствий пандемии, так и возможных кризисов подобного характера в будущем, Пашинян заявил, что Армения поддерживает предложение правительства России присоединиться к проекту для создания национальных сегментов и поддержки привлечения высококвалифицированных кадров во благо роста национальных экономик и экономик ЕАЭС в целом.

Глава правительства подтвердил, что развитие цифровой экономики было и остается одним из важнейших приоритетов для Армении.

«Путешествую без Covid-19», «Работа в ЕАЭС»

Никол Пашинян говорил также о мобильных приложениях «Путешествую без Covid-19» и «Работа в ЕАЭС».

5 миллионов тестов, загруженных в приложение «Путешествую без Covid-19» – это 5 миллионов поездок.

«На самом деле, огромная цифра. Приложение состоялось благодаря активной поддержке правительств Российской Федерации и Республики Армения, которые запустили пилот, ставший полноценным проектом с подключением девяти стран», - сказал премьер-министр, выразив мнение, что приложение «создает хорошую основу для развития трансграничной цифровой медицины, обмена информацией и цифровизации «медицинских карточек», в соответствии с национальными требованиями и с полной защитой персональных данных».

Глава правительства предложил обсудить вопросы перспективы использования приложения в качестве инструмента «эпидемиологического щита» и механизма доверия в рамках передачи медицинской значимой информации.

Касаясь цифровой платформы «Работа в ЕАЭС», Пашинян сообщил, что хотя российский сегмент мобильного приложения начал функционировать с 2022 года, однако сегодня первая полноценная версия национального сегмента Республики Армения также доступна в приложении.

«Пользователи приложения уже могут найти вакансии, отзываться на них, пользоваться сервисами «помощник», «ответы на часто задаваемые вопросы», ознакомится с нормативной информацией, находить подразделения уполномоченных органов, контактную информацию и так далее», - сказал Пашинян, упомянув также об интегрированном в приложение цифровом сервисе - workpermit.am, с помощью которого предоставляются разрешения на работу и вид на жительство в Армении.

«Весь процесс происходит на основании одного заявления, поданного на онлайн платформе, - подчеркнул премьер-министр, продолжив: - Цифровой инструмент обеспечивает скоординированное взаимодействие пяти государственных органов, вовлеченных в данный процесс. Также с использованием цифровой услуги можно бесплатно получить карту, удостоверяющую легальность проживания в Республике Армения на основании трудового договора для граждан стран ЕАЭС и членов их семей. Платформа периодически будет насыщаться иными государственными и коммерческими сервисами».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян вчера с рабочим визитом прибыл в столицу Казахстана Алматы для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.