Жители Еревана и других областей Армении ощутили произошедшее в Иране землетрясение

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, землетрясение произошло в 34 км к юго-востоку от города Хой в Иране в 22:14 по местному времени (18:14 по Гринвичу).



Землетрясение было зафиксировано на глубине 10 км магнитудой 5,9. Сила подземного толчка в эпицентральной зоне составила 8 баллов.

Землетрясение ощущалось в Сюникской области силой в 5 баллов, в Вайоцдзорской и Араратской областях и городе Ереване - 3-4 балла, в Армавирской, Котайкской, Гегаркуникской областях - 2-3 балла, в Ширакской, Лорийской, Тавушской, Арагацотнской областях – 2 балла. В Нагорном Карабахе землетрясение ощущалось силой в 3-4 балла.