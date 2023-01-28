В Армении отмечают День армии

По случаю праздника премьер-министр Никол Пашинян вместе с президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном и в сопровождении высшего руководства республики посетил воинский пантеон «Ераблур», чтобы воздать дань уважения памяти сынов армянского народа, отдавших свою жизнь за Родину.

Никол Пашинян возложил цветы к могилам Вазгена Саркисяна, Андраника Озаняна, а также возложил венок к памятнику, увековечивающему память воинов-освободителей, передает пресс-служба премьер-министра.

В своем обращении по случаю Дня армии Пашинян, в частности, сказал:

«Сегодня мы отмечаем 31-ю годовщину формирования нашей армии и в первую очередь чтим память наших мучеников, отдавших свою жизнь за Родину.

Несмотря на все трудности, именно они вдохновляют нас и дают нам осознание того, что наша борьба за государственность, за суверенитет, за независимость и за безопасность не может потерпеть неудачу, если есть самоотверженность, если есть вера.

Сегодня тысячи преданных служащих в армянской армии служат Республике Армения, независимости, суверенитету и государственности, и мы сделаем все, чтобы качество их службы изменилось. Изменилось качество той службы, которую они нам предоставляют, изменилось качество той службы, которая предоставляется им.

Именно поэтому правительство предприняло широкомасштабные реформы в армии, цель которых - сделать каждого солдата, каждого офицера более способным и профессиональным, и в то же время более благополучным.

В основе этих реформ лежат реформы военного образования, которые также находятся на стадии реализации. В настоящее время мы также инициируем создание офицерской старшей школы, которая, по нашему представлению, будет образовательным центром, отвечающим лучшим современным стандартам, и станет кузницей для формирования нового офицерского класса.

В ближайшем будущем мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт женской добровольной срочной воинской службы, и сегодня я должен сказать особые слова признательности нашим сестрам, которые проходят контрактную службу в нашей армии, в том числе и боевую службу.

Идет процесс замены трехмесячных сборов на месячные или 25-дневные сборы, поскольку боеспособность резервистов так же важна, как и боеспособность военнослужащих срочной службы.

Мы принимаем меры по оснащению нашей армии современным вооружением и техникой, стараемся максимально поощрять местных производителей.

Оборонный бюджет на 2023 год по сравнению с 2018 годом увеличился более чем вдвое, и я также хочу в этой связи поблагодарить всех наших налогоплательщиков, которые своим трудом и законопослушным поведением делают возможным проведение реформ в сфере безопасности и в других отраслях.

Однако процесс реформ в армии не идет гладко, потому что нестабильная обстановка в сфере безопасности несет с собой новые вызовы, которые иногда приводят к грубым нарушениям.

Трагедия, произошедшая 19 января в селе Азат Гегаркуникской области, унесшая жизни еще 15 наших сынов, душит нас. И я хочу извиниться перед родителями и родственниками всех солдат, погибших в чудовищном пожаре. Также приношу свои извинения всем тем родителям, чьи дети в армии стали жертвами неуставных отношений, недопустимых отношений и ситуаций, возникших в результате упущений и ошибок, допущенных государством или правительством.

В то же время преклоняю колени перед родителями и родственниками наших солдат, офицеров, добровольцев, павших в бою при защите Родины. Выражаю благодарность всем тем семьям, в которых с младенчества внедрялось осознание того, что во имя Родины и Государства, во имя гражданского долга нельзя щадить ничего. На этом восприятии и осознании строятся государства.

И, наконец, хочу поблагодарить всех тех военнослужащих: от рядовых до офицеров и генералов, которые самоотверженно служат Армянской армии и Армянской государственности.

Передаю братский привет нашим братьям и сестрам, которые проводят День армии на боевых позициях, иногда заваленных несколькими метрами снега.

Солнце взойдет, и наступит весна! С Днем армянской армии!

И, следовательно,

Да здравствует Свобода,

Да здравствует Республика Армения,

Да здравствуют наши дети, ибо будут жить в свободной и счастливой Армении!»