Заявление Москвы вызывает беспокойство - оппозиционный депутат

Официальный Ереван до сих пор не ответил на жесткое заявление Москвы. В МИД России прокомментировали решение о размещении гражданской наблюдательной миссии Евросоюза в приграничных районах Армении. По мнению Москвы, 100 представителей Евросоюза могут лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия.

Из правящей фракции парламента на эту тему согласился говорить лишь член комиссии по внешним связям Гурген Арсенян. Другие провластные депутаты в основном отказывались комментировать заявление Москвы.

«В случае обслуживания интересов союзного нам государства России должны ли интересы Армении всегда быть приспущенным флагом перед этими интересами?» - сказал Арсенян.

По его словам, зловещий прогноз России не угрожает безопасности Армении, поскольку наблюдатели Евросоюза едут на границы Армении именно для того, чтобы уменьшить угрозу.

«У Армении нет желания создавать какую-либо опасность или угрозу, у Турции нет, у Ирана нет, у Грузии нет. Остались два игрока: Азербайджан и Россия. То есть, реализатором российской угрозы должен быть Азербайджан? Потому что мы понимаем, что эта угроза каким-то образом должна воплотиться, ведь так? Это должен быть Азербайджан, и именно против осуществления угрозы Азербайджана мы приняли меры, пригласив эту миссию в Армению», - сказал провластный депутат.

Евросоюз намерен через месяц направить новую наблюдательную миссию в Армению сроком как минимум на два года. По словам провластного депутата, Россия обеспокоена тем, что считает свою роль в регионе монопольной.

«Потому что она думает, что имеет право собственности в соответствующем месте, подтвержденное соответствующим документом, в вопросе осуществления своей политической монополии в регионе. Это российская политическая доктрина. Мы не можем в данный момент сокрушить эту российскую политическую доктрину», - отметил он.

Оппозиционеры считают оптимизм властей неуместным

«Россия фактически показала, что готова яростно бороться против этой реальности», - отметил депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абраамян, назвав заявление МИД России «жестким».

По его словам, у России есть интересы в регионе, и она считает, что они были попраны, поэтому спокойно сидеть не будет. «Конечно, противостояние России и Запада проявляется в самых разных регионах. В разных регионах оно имеет разный характер. Но, в любом случае, эта ситуация весьма тревожна», - сказал он.



По мнению оппозиционного депутата, реакция России означает, что власть Пашиняна привнесла в регион противостояние Россия-Запад, поставив Армению под угрозу превращения в поле боя. «В результате политического курса, взятого на вооружение властями Армении, очередное, так сказать, единоборство между Россией и Западом переносится в Армению. И это может иметь очень непредсказуемые последствия для Армении», - сказал Абраамян.

Армения не отказывалась от развертывания миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном - Вагаршак Арутюнян

«Не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, Армения предпочла сделать выбор в пользу ЕС», - посетовала Москва. На это отреагировал посол Армении в России Вагаршак Арутюнян. В беседе с российским агентством ТАСС посол заявил, что «Армения не отказывалась от развертывания миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном».

«Что касается наблюдателей из ОДКБ, никто от наблюдателей ОДКБ не отказывался. Документ, который должен был быть подписан в Ереване по итогам визита в регион генерального секретаря и начальника Объединенного штаба ОДКБ, не был подписан по причине того, что армянская сторона хотела документ доработать. Вот этот документ в стадии доработки», - сказал Арутюнян.



Какие последствия может иметь гнев Москвы в связи с наблюдателями ЕС? Провластный депутат Гурген Арсенян настроен оптимистично. Он считает, что Россия не будет предпринимать действий, наносящих ущерб союзной Армении. «Я даже не предполагаю, что, скажем, мы можем перейти из режима взаимной дипломатической игры в режим полубезумия», - сказал он.



Политика правительства Пашиняна не может быть основанием для оптимистичных ожиданий, эти подходы принесли бесконечную войну и новые угрозы, считает Тигран Абраамян. По мнению оппозиционного депутата, по реакции Москвы очевидно, что впереди непредсказуемые процессы, Армения будет втянута в новое противостояние.