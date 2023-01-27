В Карабахе ощущается острая нехватка продуктов питания и медикаментов

Идет 47-й день блокады Нагорного Карабаха. Ощущается острая нехватка продуктов питания и медикаментов, электричество отключается на 6 часов в сутки. Хотя подача газа восстановлена, из-за большой нагрузки энергосистемы голубое топливо есть только у жителей Степанакерта.

«Вчера с трех часов дня восстановили. Я бы не сказал, что это произошло во всех районах сразу, но постепенно дошло», - сказала одна из жительниц города.

За семь недель блокады подача газа в Карабах несколько раз прекращалась, а затем восстанавливалась. Ирена Арутюнян из Степанакерта говорит, что на данный момент голубое топливо в городе есть. Однако в их квартире по-прежнему холодно, дом они отапливают электричеством.

Уже более двух недель в Карабахе действует режим веерных отключений электричества. Баку не позволяет отремонтировать идущую из Армении, высоковольтную линию электропередач, в Карабахе потребляется только электроэнергия местного производства, которой не достаточно для 24-часового режима электроснабжения.

«Наш дом отапливается электричеством, поэтому в доме ужасно холодно», - сказала Арутюнян.

В Карабахе с прошлой недели ряд продуктов питания распределяются по талонам, а все детские сады и школы вторую неделю закрыты из-за проблем с отоплением и электричеством.

С целью напомнить о своих правах тысячи карабахских женщин организовали сбор подписей и обратились с открытым письмом к председателю Еврокомиссии. Они ожидают практических шагов от мира и лично от Урсулы фон дер Ляйен.

«Мы также имеем право жить на земле наших предков, в домах наших предков, а Азербайджан отнимает эту возможность у нас и наших детей, и он должен быть за это наказан», - сказала одна из этих женщин.

Степанакерт сообщает, что гуманитарная помощь, направленная различными организациями для жителей Карабаха, до сих пор не дошла до места назначения, она остается на границе Армении. В частности, на складе Гориса остались 100 тонн продуктов питания, пожертвованных Всеармянским фондом «Айастан», а также более 250 тонн гуманитарных грузов, отправленных рядом армянских и зарубежных благотворительных организаций.

Сообщается, что продолжаются переговоры с командованием российских миротворческих сил с целью доставки гуманитарного груза в Карабах в кризисной ситуации. Если помощь дойдет до места назначения, ее бесплатно раздадут социально необеспеченным гражданам.

Сегодня официальная Москва вновь затронула вопрос закрытого Лачинского коридора. «Продолжаются энергичные усилия, направленные на нормализацию обстановки», - заверила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В отличие от большинства внешних игроков, которые ограничиваются заявлениями с призывами к деэскалации, российская сторона на земле ищет реальные развязки и оказывает гуманитарное содействие. Призываем к полной разблокировке Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года», - сказала Захарова, призвав Баку и Ереван проявить политическую волю, чтобы в короткие сроки урегулировать разногласия.

На прошлой неделе глава МИД России заявил, что вопрос открытия дороги будет решен в ближайшее время, не уточнив, когда и как.

Баку же продолжает заявлять, что дорога открыта, но все это время через закрытый Лачинский коридор проезжают только автомобили российских миротворцев и Красного Креста. Сегодня в сопровождении Красного Креста в Армению были доставлены еще трое пациентов. Общее число перевезенных из Карабаха в Армению пациентов достигло 49.