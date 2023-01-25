Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Около 100 тонн гуманитарного груза фонда «Айастан» не дошли до Карабаха

Около 100 тонн гуманитарного груза фонда «Айастан» в помощь карабахцам не дошли до Нагорного Карабаха.

«Мы сегодня также говорили, и, по последней информации, предоставленная нами гуманитарная помощь до сих пор находится на складе в Горисе», - сообщил Радио Азатутюн исполнительный директор фонда Айкак Аршамян.

По информации Аршамяна, сахарный песок, макаронные изделия, рис и гречка – это то, что запросило само правительство Карабаха после специального заседания Совета попечителей фонда в конце прошлого года. На том заседании обсуждался вопрос срочной помощи Карабаху.

В Министерстве социального развития и миграции Карабаха сообщают, что ведутся переговоры с командованием российских миротворческих сил с целью доставки гуманитарного груза в кризисной ситуации. Груз фонда, не дойдя еще до места назначения, уже стал темой для сплетен.

«Там, в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.], были даже какие-то спекуляции, связанные с некачественным рисом, который там раздавали. Также люди нам пишут в Facebook, спрашивают: где предоставленная вами помощь?», - сказал Аршамян.

Он подчеркнул, что после того, как продукты фонда дойдут до Карабаха, они будут раздаваться социально необеспеченным жителям, естественно, бесплатно.

Уже 45-й день подряд азербайджанцы блокируют Лачинский коридор - единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией. В Карабахе чувствуется острая нехватка продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости.

Естественно, из-за блокады стройматериалы также не завозятся. По словам директора фонда, в данный момент все жилищно-строительные проекты фонда в Карабахе остановлены. Фонд начал строительство 700 домов и квартир для карабахцев, потерявших жилье в результате насильственного переселения.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG