Около 100 тонн гуманитарного груза фонда «Айастан» не дошли до Карабаха

Около 100 тонн гуманитарного груза фонда «Айастан» в помощь карабахцам не дошли до Нагорного Карабаха.

«Мы сегодня также говорили, и, по последней информации, предоставленная нами гуманитарная помощь до сих пор находится на складе в Горисе», - сообщил Радио Азатутюн исполнительный директор фонда Айкак Аршамян.

По информации Аршамяна, сахарный песок, макаронные изделия, рис и гречка – это то, что запросило само правительство Карабаха после специального заседания Совета попечителей фонда в конце прошлого года. На том заседании обсуждался вопрос срочной помощи Карабаху.

В Министерстве социального развития и миграции Карабаха сообщают, что ведутся переговоры с командованием российских миротворческих сил с целью доставки гуманитарного груза в кризисной ситуации. Груз фонда, не дойдя еще до места назначения, уже стал темой для сплетен.

«Там, в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.], были даже какие-то спекуляции, связанные с некачественным рисом, который там раздавали. Также люди нам пишут в Facebook, спрашивают: где предоставленная вами помощь?», - сказал Аршамян.

Он подчеркнул, что после того, как продукты фонда дойдут до Карабаха, они будут раздаваться социально необеспеченным жителям, естественно, бесплатно.

Уже 45-й день подряд азербайджанцы блокируют Лачинский коридор - единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией. В Карабахе чувствуется острая нехватка продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости.

Естественно, из-за блокады стройматериалы также не завозятся. По словам директора фонда, в данный момент все жилищно-строительные проекты фонда в Карабахе остановлены. Фонд начал строительство 700 домов и квартир для карабахцев, потерявших жилье в результате насильственного переселения.