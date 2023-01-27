В Ереване состоялось первое заседание высокого уровня Диалога Армения-ЕС по вопросам политики и безопасности

Вчера в Ереване состоялось первое заседание высокого уровня Диалога Армения-Евросоюз по вопросам политики и безопасности, сопредседателями которого выступили заместитель министра иностранных дел РА Ваге Геворкян и заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей ЕС Энрике Мора.

«Однодневная встреча отражает заинтересованность обеих сторон в продвижении политического диалога и сотрудничества в сфере внешней политики и безопасности как следующего важного шага в отношениях РА-ЕС», - говорится в распространенном совместном сообщении.

Стороны обсудили ключевые вопросы безопасности Армении, Евросоюза и региона в целом, в частности вызовы, стоящие перед европейской безопасностью, а также вопросы, связанные с нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе растущую гуманитарную обеспокоенность, связанную с блокированием свободного передвижения по Лачинскому коридору, отмечается в сообщении.

«Армения рада принять первое заседание Диалога по вопросам политики и безопасности РА-ЕС, который является важным форматом для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с международной и региональной безопасностью. В вопросе мониторинга международных границ Армении Армения ожидает тесного сотрудничества с миссией ЕС в Армении. Армения ценит все посреднические и стимулирующие действия, направленные на установление мира и безопасности, что важно для обеспечения территориальной целостности Армении, прав и безопасности армянского населения в Нагорном Карабахе», - сказал замминистра иностранных дел РА Ваге Григорян.

Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей ЕС Энрике Мора заявил: «ЕС прилагает значительные усилия на высшем уровне, чтобы способствовать всестороннему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном. Всего несколько дней назад мы утвердили гражданскую миссию ЕС в Армении, целью которой является содействие укреплению стабильности, безопасности людей и укреплению доверия на местах. Начавшееся сегодня первое заседание Диалога по вопросам политики и безопасности РА-ЕС выражает нашу взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества в вопросах внешней политики и политики безопасности и нашу готовность работать вместе во благо мира, безопасности и стабильности, особенно в нынешнем, полном вызовов международном контексте, характеризующемся войной России против Украины».

В ходе встречи Армения и Евросоюз подтвердили свою приверженность делу обеспечения безопасного, стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа во благо всех народов, проживающих в регионе. В этом контексте стороны обсудили предстоящее развертывание гражданской миссии, утвержденное Советом по международным отношениям ЕС в начале этой недели. Своей деятельностью и отчетами, которые будут представляться руководству ЕС, миссия ЕС в Армении также будет способствовать усилиям, возглавляемым председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

«В ходе всестороннего обмена мнениями участники диалога также обсудили ситуацию в более широком регионе, в том числе процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией, а также вопросы, связанные с гибридными угрозами и другие вопросы безопасности», - говорится в сообщении.

Заседания Диалога РА-ЕС по вопросам политики и безопасности планируется проводить ежегодно.

В тот же день заместителя генерального секретаря Европейской службы внешних связей ЕС по политическим вопросам Энрике Мору принял министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Стороны отметили важность проведения в тот же день первого заседания Диалога по вопросам политики и безопасности между Арменией и ЕС. Обсуждались также вопросы, связанные с расширением партнерства Армения-ЕС.

Арарат Мирзоян и Энрике Мора коснулись вопросов региональной безопасности. Министр Мирзоян высоко оценил решение о размещении в Армении гражданской мониторинговой миссии ЕС, выразив уверенность, что это будет способствовать установлению стабильности и мира в регионе.

Собеседники обсудили также последние развития в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Касаясь гуманитарного кризиса, сложившегося в Нагорном Карабахе в результате блокирования Лачинского коридора, глава МИД Армении подчеркнул, что действия Азербайджана являются грубым нарушением положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, а также международного гуманитарного права. Мирзоян подчеркнул, что невыполнение Азербайджаном взятых на себя международных обязательств и максималистская позиция значительно подрывают усилия армянской стороны по установлению стабильности и безопасности в регионе, говорится в сообщении пресс-службы МИД Армении.