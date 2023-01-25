«В данный момент мне больше всего нужны мир и безопасность» - многодетная мать из Карабаха

«В данный момент мне больше всего нужны мир и безопасность, чтобы я могла быть уверена, что азербайджанцы не придут сюда и не учинят резни, и чтобы мы вышли из этой ситуации. В данный момент мне больше ничего не нужно», - говорит Армине, бежавшая из Шуши и нашедшая пристанище в карабахском селе Иванян, а сейчас вместе с четырьмя несовершеннолетними детьми пытающаяся выдержать 45-дневную блокаду.

По словам многодетной матери, благодаря талонной системе были немного урегулированы проблемы, связанные с продуктами питания: теперь они могут приобрести сахар, растительное масло, бакалейные товары, и им больше не приходится стоять в длинных очередях. Сейчас у них больше проблем с отоплением квартиры: нет газа, нет возможности поставить в квартире дровяную печь, участились перебои с электричеством.

«Вообще система отопления - это наши плиты. Ждем, когда дадут электричество, отапливаем. Если нет света... тем более, что стены не каменные, становится гораздо холоднее, чем в других местах», - отмечает она.

Трое детей Армине - школьники, самому младшему два года. Многодетная мать говорит, что их не столько даже беспокоит холод, сколько закрытие школ. «Нас больше беспокоит то, что дети лишены возможности учиться. Бедные дети с 2020 года постоянно... сначала был коронавирус, потом война, после войны опять коронавирус, а сейчас... Целое поколение провалено. Наша главная забота - образование, все остальное мы можем выдержать», - говорит женщина.

По словам советника госминистра Нагорного Карабаха Месропа Аракеляна, сейчас в Карабах ввозится очень ограниченное количество товаров. Ограниченное количество продовольствия, закупаемое частными компаниями в Армении, в Карабах доставляют российские миротворцы. Затем их продают жителям по талонам, а благодаря гуманитарным грузам социально необеспеченные семьи получают бесплатную помощь.

Месроп Аракелян говорит, что нужно понимать, что 100 тонн груза может не хватить даже на один день, учитывая, что до блокады в Карабах ежемесячно поступало в среднем 13 тысяч тонн грузов. «Талоны выданы на период с 20 января по 20 февраля, предпринимается попытка доставить гражданам хотя бы ту партию, на которую выданы талоны, хотя бы эту партию доставить и распределить через магазины», - отмечает он.

Из-за блокады фонд «Айастан» не может доставить в Карабах около 100 тонн гуманитарного груза. Советник госминистра Карабаха сообщил, что продукты питания в данный момент перевезены на склад карабахского представительства в Горисе - до тех пор, пока не появится возможность переправить их в Карабах.

В Карабахе углубляется энергетический кризис

Наряду с нехваткой товаров первой необходимости в Карабахе углубляется энергетический кризис. Жители по-прежнему лишены газа, а объемы электроэнергии местного производства постепенно сокращаются.

Кстати, мэрия Степанакерта сообщает, что готова помочь тем горожанам, которые нуждаются в печах и дровах.

«Думаю, сегодня будут два отключения электричества по три часа каждое. Здесь нагрузка ложится на местные ГЭС, и в этом направлении у нас также есть серьезные опасения, потому что производительность электроэнергии с каждым днем снижается, а если добавить к энергетическому кризису еще и отсутствие газоснабжения, то он еще больше углубляется», - сказал советник госминистра Месроп Аракелян.